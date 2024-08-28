珊珊颱風路徑似「史上最強」南瑪都！　岸田下達3點指示

▲珊珊颱風進逼，日本沿岸出現大浪。（圖／路透）

中央社東京28日綜合外電報導

今年第10號颱風珊珊持續增強，日本氣象廳預測登陸前中心氣壓可能降到925百帕的「歷年最強等級」，今天上午預告將針對部分地區發布特別警報。日本政府也成立對策本部因應。

綜合日本電視台（Nippon TV）、朝日新聞、富士新聞網及日本放送協會（NHK）等日媒報導，日本政府今天上午根據災害對策基本法，成立由防災擔當大臣松村祥史為首的「特定災害對策本部」，這是繼2022年的颱風南瑪都後，日本政府再度因為颱風來襲成立特定災害對策本部。

日本政府急因應 岸田下達3點指示

首相岸田文雄也對相關部會下達3點指示，包括適時正確地提供防災資訊、針對民眾避難及提供協助做好事前萬全準備，及一旦發生災情政府全體將全力進行災害應變。

氣象廳今天上午7時表示，隨著珊珊接近九州南部，中午左右可能針對鹿兒島縣發布各項特別警報，接下來也可能針對包括宮崎縣在內的九州南部發布大雨特別警報。

氣象廳表示，預測將出現前所未見的暴風和破紀錄大雨，「民眾必須進行最高警戒」，在風雨尚未增強的白天進行避難。

氣象廳這次一旦針對珊珊發布特別警報，將是繼2014年、2016年及2022年後第4度。前3次分別針對宮古島與沖繩本島、沖繩本島及鹿兒島縣發布。

珊珊路徑變成類似2022年南瑪都

珊珊原本行進路徑被認為類似2018年重創關西地方的颱風燕子，不過，因為路徑不斷修正，從目前氣象廳公布的最新颱風路徑潛勢預測圖來看，珊珊路徑已變成類似2022年第14號颱風南瑪都。

南瑪都當年被日媒稱為「史上最強等級」颱風，美軍也認定為「超級颱風」，登陸九州後帶來破紀錄暴風和大雨，造成5人不幸死亡，超過3000棟民宅受害。

氣象廳今天上午10時45分公布的資訊顯示，珊珊上午10時位於日本屋久島南南西方約120公里海面上，以緩慢速度朝北北西行進，目前中心氣壓已降到935百帕、近中心最大風速增強到每秒50公尺、最大瞬間風速也提高到每秒70公尺，屬氣象廳分類的「非常強烈颱風」。

▲珊珊原本行進路徑被認為類似2018年颱風燕子，在路徑修正之後，已變成類似2022年第14號颱風南瑪都。（圖／翻攝自日本氣象廳）

不僅如此，目前預測珊珊的中心氣壓將在今天晚間9時進一步降至925百帕、近中心最大風速維持每秒50公尺、最大瞬間風速每秒70公尺。

到了可能登陸前的8月29日上午9時，珊珊中心氣壓維持925百帕、近中心最大風速每秒50公尺、最大瞬間風速每秒70公尺的非常強烈颱風威力。

根據氣象廳所公布1951年到2023年的統計數據，登陸時中心氣壓最低的前5名颱風，其中心氣壓依序是925百帕、929百帕、930百帕、935百帕及940百帕。

其中925百帕的颱風發生在1961年9月16日，也是截至目前為止唯一一個。

珊珊一路北上 影響範圍時間都拉長

根據氣象廳公布的最新颱風路徑潛勢預測圖，由於珊珊行進速度十分緩慢，對日本由南到北多數地區的影響時間及範圍都將拉長及擴大。

珊珊可能會在8月29日轉向東北方移動，到30日上午前登陸九州地方，31日可能會2次登陸四國地方，並在9月1日上午前3次登陸本州島，然後再一路北上縱貫日本列島，9月2日上午的中心位置將位於關東地方北部。

水溫高加無風 颱風易增強

為何珊珊強度會快速增強，甚至比氣象廳日前預測都來得強，颱風專家、日本京都大學防災研究所及橫濱國立大學副教授伊藤耕介說，這是因為珊珊行經的海域，其海面水溫跟稍微深處的水溫一樣高。

雖然此時本就是海面水溫較高的時期，但今年相較往年又高了約攝氏1度至2度。且水深約50公尺附近的水溫，在珊珊經過時的溫度也有近30度的高溫。

再加上珊珊附近上空並沒有吹起會破壞颱風結構的風，還有就是遠離西風帶、青藏高壓及太平洋高壓。因此，可以說海水溫度高加上無風狀態，就等於提供颱風容易增強的環境。

伊藤耕介說，珊珊再繼續增強的話，以被預測登陸九州地方颱風來看，其強度可能堪比「歷年最強等級」。（譯者：黃名璽）