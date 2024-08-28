15年買3棟房！日本最節省女孩一餐只花50日幣　極致省錢法曝光

▲日本綜藝節目訪問號稱「日本最節省女孩」的田母神咲。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

日本女子田母神咲被封為日本最節省女孩，當年不到20歲的她目標相當明確，訂出在「34歲之前買3間房」的目標，三餐預算控制在200日幣（約新台幣44元），只穿別人給的二手衣，秉持不打折就不買的原則，一路過著省吃儉用的日子。最終她成功在15年內買下3間房子，還實現夢想開了一家貓咪咖啡廳。

田母神咲2019年接受日本綜藝節目《幸せ！ボンビーガール》（幸福！貧窮女孩）訪問，揭露她實現買房目標的極致省錢法。

田母神咲不到20歲就發願要在34歲前買房，大學畢業後，她進入地產公司工作，把大部分的薪水都存下來，努力省吃儉用，到超市只會買半價、打折的食材，三餐預算控制在200日幣，早餐多是果醬吐司、午餐常是鮭魚配白飯、晚餐則是蔬菜烏龍麵，每餐通常大約50日幣上下，甚至也不買碗，直接用鍋子吃飯。

田母神咲從來不花錢買新衣服，穿的都是親友給的二手衣，房內家具都是從路上撿別人不要、回收的，而且她堅持以個位數為單位詳細記帳，日幣1元之差也得仔細計算，連參拜神社投入的5元硬幣也會記下來。

在堅持省錢生活之下，田母神咲27歲就拿出日幣1000萬買了第一棟房子，隔2年再度貸款買了日幣1800萬，改成分租套房一邊收租、一邊存錢，最後在33歲時以3700萬日幣買下第3間房產，達成當年的目標。

成為「包租婆」的田母神咲在第3間房子的1樓開了貓咪咖啡廳Cafe Yuunagi，為許多流浪貓提供庇護，實現夢想，也吸引愛貓人士前來。儘管她已經濟自由，但仍然持續過著節儉生活，計畫把房租與工資收入拿來進一步擴大房地產投資。