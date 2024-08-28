快訊／鹿兒島「最高級別」颱風特別警報！　珊珊強風足以吹垮房

▲鹿兒島縣發布最高警戒的颱風特別警報。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

颱風珊珊目前在日本南部海域持續增強，並挾帶大量風雨龜速往北移動，對九州地區影響極大。日本氣象廳稍早對鹿兒島縣發布颱風珊珊的「特別警報」，而這也是氣象廳對颱風的最高級別警報。此外，氣象廳也懷疑，珊珊在31日下午開始會放慢速度，並在本洲地區開始「迷走」，拉長對日本的影響時間。

根據氣象廳觀測，珊珊目前位於屋久島南南西約110公里（北緯29.4度，東京130.1度），以極度緩慢的速度往北北西方向移動，中心氣壓為935百帕，近中心最大風速每秒50公尺，瞬間最大陣風每秒70公尺。

氣象廳28日下午1時對鹿兒島縣除了奄美的地區發布暴風、巨浪的特別警報。除了奄美地區以外，整個鹿兒島縣都將面臨極度強烈的風勢與雨勢，甚至足以吹垮房屋，更可能發生數十年一度的大規模災害，民眾必須做出最大級的警戒。而這也是日本史上第4度發布颱風特別警戒。

由於珊珊移動速度緩慢，最快也要8月29日才有可能從九州登陸日本，且8月30日橫穿九州稍作滯留後，才會轉往東邊移動，並在8月31日至9月1日抵達四國至紀伊半島，9月2日前往本州中部。

根據《鹿兒島放送》報導，珊珊預計對九州地區帶來強烈影響，日本氣象廳28日上午表示，由於珊珊預計在29日靠近九州南部並登陸，九州不排除出現破紀錄的暴風、巨浪以及大雨。

當局目前已經針對靜岡縣、愛知縣、宮崎縣以及鹿兒島縣部分地區發布避難指示。不僅如此，西日本與奄美地區至29日以前，可能出現線狀雨帶，並發生大雨災情。