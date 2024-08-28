金正恩督導新型放射砲海上射擊　研判計畫向俄提供新武器

▲金正恩27日視察240mm新型多管火箭砲射擊實驗。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓從本月19日起展開例行實施的軍演「乙支自由之盾」，為期11天、預計29日結束。然而在此之際，北韓（朝鮮）卻在最高領導人金正恩的視察下，昨（27）日進行海上射擊實驗，目的是測試新研發的240mm多管火箭砲，金正恩對驗收結果非常滿意。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩27日前往參觀240mm放射砲（多管火箭砲）驗收射擊，該放射砲由第2經濟委員會旗下的國防工業企業所研發生產，報導強調240mm放射砲經過技術改良，全面提升其機動性和打擊精準率，且金正恩對於試驗結果非常滿意。

現場陪同視察的北韓黨政軍官員，包括朝鮮勞動黨中央軍委會副委員長朴正天、黨中央委書記趙春龍、黨中央委第一副部長金正植、國防科學院院長金龍煥（音譯）、數名人民軍大聯合部隊長。

據悉，北韓國防科學院曾於今年2月宣稱，其成功研製出具備誘導（制導）功能的240mm口徑新型多管火箭砲，該款武器專為攻擊南韓首都圈所設計，以往在北韓威脅「將首爾轟成火海」時經常被提及，這款經過改良的武器，預計2024至2026年部署在第一線部隊。

南韓《韓聯社》分析，此次240mm多管火箭砲射擊實驗由金正恩親自坐鎮督導，顯示北韓相當重視，不排除北韓可能計畫向俄羅斯供應該款具有制導功能的武器，且負責飛彈研發工作的核心人物金正植，就曾於本月13日被拍到出席在莫斯科舉辦的國際軍事技術論壇「ARMY-2024」。

據悉，先前北韓曾向俄軍提供122mm的多管火箭砲，用於俄烏戰爭。

南韓統一研究院資深研究委員洪敏（音譯）透露，「目前北韓存放的240mm多管火箭砲，大多是1980年代前後所生產的武器，至今已老舊。新款240mm多管火箭砲增加了制導功能，可以提升打擊精準度、延長射程。」

關於北韓的軍事動向，南韓聯合參謀本部證實，「我軍（南韓軍）昨天上午確實曾針對北韓在西海（黃海）所發射的多管火箭砲進行追蹤、監視。」