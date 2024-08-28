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美模式預測「珊珊迴轉逆襲台灣」　粉專：先捱過日本陸地摧殘

▲▼珊珊颱風目前以每小時11公里速度，緩慢向北行進。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲珊珊颱風目前以每小時11公里速度，緩慢向北行進。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書

記者蔡亞樺／台北報導

中颱「珊珊」緩慢往北方向行進，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，美國全球模式仍預估珊珊會卡在九州，然後大迴轉南落，逆襲跑到台灣附近，前提是珊珊捱過日本陸地摧殘。中央氣象署表示，未來美國模式都是有機會，但短暫這段時間以影響日本為主。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（28日）發文指出，珊珊颱風最新預測路徑，移動速度調慢許多，影響九州、四國等日本西部時間拉長，從九州走到關西花了3天。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，美國全球模式仍然預估珊珊會卡在九州，然後大迴轉南落，逆襲跑到台灣附近，只是前提是珊珊捱過日本陸地摧殘。「歐洲模式已有部分小成員看法接近美國模式，非常有趣、值得關注的趨勢」。

氣象署預報員趙竑說，目前珊珊颱風距離台灣約1000公里，對台灣沒有直接影響，但明天開始可能為台灣附近帶來長浪現象，未來路徑以偏北方向、往九州方向行進，明天慢慢地轉東分量會增加，影響日本的關東、關西地區的天氣，現在和未來前往日本的民眾，要注意颱風動態和降雨情況。

氣象署觀測，珊珊颱風目前以每小時11公里速度前進，趙竑說，珊珊行進速度緩慢，未來這段期間導引氣流相當不明顯，後期周日、下周一路徑不確定相當高，未來美國模式「都還是有機會」，但短暫這段期間還是以影響日本為主，後期移動位置要繼續觀察。

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