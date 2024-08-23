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北韓菜鳥兵韓劇看太多？他騙邊境部隊「抓逃兵」　成功抵南韓獲自由

▲▼北韓男子跨越兩韓交界的鐵柵欄，14個小時後才被南韓江原道高城郡部隊發現。（圖／達志影像／美聯社）

▲2020年11月，北韓一名體型矮小的機械體操選手跨越兩韓交界的鐵柵欄，14小時後才被南韓江原道高城郡部隊發現。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）一名年僅20多歲的士兵，22日凌晨從江原道高城郡，不惜翻越重重地雷陣，甚至數度險遭北韓邊境警備隊識破，最後終於跨越軍事分界線（MDL），向南韓表達投誠意願。如今，該名北韓士兵透露，其實是不堪再承受飢餓、加上崇尚南韓文化，才決定「脫北」。

根據韓媒《Channel A》，該名年僅20多歲的北韓士兵（軍階為下士），20日凌晨從江原道高城郡越過軍事分界線脫北，如今脫北背景、動機、過程陸續曝光。一名南韓政府消息人士透露，「該名脫北士兵的舉動數度被北韓軍哨所發現，不過他機警表示『我是為了追緝逃營士兵』，才成功消去對方疑心」。

該名脫北士兵彷彿曾經收看韓劇《D.P：逃兵追緝令》，竟想得出用「追緝逃兵」的理由逃過一劫。

因為該名北韓士兵機智應對得宜，才會直到抵達南韓領土前，沒有任何其他北韓軍隊尾隨、追捕。南韓政府關係人士分析，「這顯示目前北韓軍隊的軍紀已然渙散」。

抵達南韓後，該名北韓士兵向南韓相關當局（統一部、國家情報院等）解釋脫北動機。他透露，其實目前北韓境內的狀況相當糟糕，包括面臨嚴重的糧食供應不足，「現在很多北韓居民們逐漸餓死，加上對於南韓文化的嚮往，因此讓我下定決心脫北」。

南韓統一研究院統一政策研究室專任研究委員趙漢凡分析，「就連（北韓）軍隊的糧食供應情況也開始惡化，前線地帶甚至出現營養不良的患者，且在比例上高達30%」。

南韓國家情報院認為，北韓的年輕軍人在糧食、軍服等供應上面臨困境，因為服兵役環境相當惡劣，導致部隊士氣低弱，漸生不滿。

相關情報單位則透露，自從該名脫北士兵所隸屬的部隊解散後，他只能眼睜睜看著其他擁有財力、人脈的弟兄被分配到好地方，而自己只能被迫「降級」，因此他無法忍受如此不當的待遇。

 ►南韓統戰廣播生效？北韓「脫北士兵」冒死越地雷 驚險過程曝光

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