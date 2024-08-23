日本47年老牌「情趣娃娃」公司含淚宣布停業！　粉絲心碎

▲オリエント工業表示，創辦人因身體狀況宣布退休，公司也將同進退。（圖／取自オリエント工業官網）

記者王佩翊／編譯

日本知名等身情趣娃娃製造商「オリエント工業」（Orient Industry）21日宣布結束營業，該公司創立於1977年，至今已有近半世紀的歷史。然而創辦人近日考量自身健康狀況，決定從業界引退，消息一出，也讓網友傷心不已。

根據《產經新聞》報導，Orient Industry 21日在其官方網站宣布結束營業並感謝顧客的支持。聲明中寫道，「希望我們公司成為大家生活的一部分，未來也能夠讓各位回憶起與我們一起走過的時光。」

根據聲明，公司創辦人土屋日出夫近日因健康問題決定退出業界，因此Orient Industry也跟著結束營業。

能夠觀賞該公司情趣娃娃的「Orient Industry畫廊與展示廳」將營業至9月20日，工廠則將於10月20日正式結束營業。

Orient Industry自1977年成立以來，致力於開發各種等身人形娃娃，不僅僅是作為性愛玩具的情趣娃娃，同時也能夠提供「時時陪伴、給予心靈安慰」的女性形象。Orient Industry在官方網站上表示，「我們也曾幫助那些因某些原因背負著性壓力的人，讓他們能夠在精神上和身體上獲得滿足。」

Orient Industry在1977年推出了首款產品「微笑」，此後不斷改良產品。同時也在2003年開發用於老年人照護練習的假人「とめさん」，並於2011年與昭和大學齒學部及機器人製造商共同開發了臨床實習用的患者機器人。