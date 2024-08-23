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南韓飯店惡火釀7死　警消今早抵現場鑑定：初步研判「家電起火」

▲▼南韓京畿道富川市某飯店發生火災，警方、消防23日派遣人員前往現場進行鑑識工作。（圖／達志影像／美聯社）

▲京畿道富川市某飯店發生火災，警方、消防23日派遣人員前往現場進行鑑識工作。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓京畿道富川市一間9層樓的觀光飯店昨（22）日晚間發生大火，最終導致7人死亡、12人輕重傷的慘劇，其中包含一對男女跳樓逃生時，因為救生氣墊「上下翻轉」而墜地身亡。對此，南韓警方、消防當局今（23）日上午前往現場鑑識，初步判定不排除是漏電或冷氣起火惹禍。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《東亞日報》，針對京畿道富川市遠美區中洞觀光飯店8樓發生火災，南韓警方和消防當局23日上午11時派遣人員前往現場進行1個小時30分鐘的鑑識工作，包括12名警察、10名消防人員、國立科學搜查研究院4名人員、國立災難安全研究院5名人員、電氣安全公社2名人員。

▲▼南韓京畿道富川市某飯店發生火災，警方、消防23日派遣人員前往現場進行鑑識工作。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓京畿道富川市某飯店發生火災，警方、消防23日派遣人員前往現場進行鑑識工作。（圖／達志影像／美聯社）

京畿南部警察廳科學搜查隊長吳碩峰（音譯）表示，「經過1個30分鐘，完成了現場鑑識工作。未來將以火災現場鑑定結果為基礎，並綜合監視器影像和目擊者證詞，釐清正確的起火原因。」

最初起火點被認為是飯店8樓的810號客房，其中多名死者和傷者是在8、9樓的客房、樓梯、走廊被發現。鑑識人員戴著防毒面具、攜帶相關設備和攝影機進入現場。

據悉，早在起火前，就有房客被安排入住810號房，不過房客向櫃檯投訴「聞到燒焦味」後要求換房，最後才成功換到別間房，在經過6分鐘後，房間於22日晚間7時39分開始起火。

然而，房客離開810號房前並未將房門關上，導致起火後火勢與濃煙從房間迅速瀰漫至8、9樓，該房客即時逃生成功，因此並未包含在死傷者名單內。

▲▼南韓京畿道富川市一棟飯店22日晚間發生火災。（圖／達志影像／newscom）

▲火災造成7人死亡、12人輕重傷。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，消防當局初步研判起火原因，表示從810號客房起火時為空房的狀況來看，比起房客在室內抽菸引發失火，房間內漏電、甚至是冷氣機、家電等產生火花而起火，可能才是釀成火災的原因。

在行政安全部長李祥敏前往火災現場時，京畿道消防災難本部長趙善鎬（音譯）表示，「目前初步研判，電器起火等最有可能是引起火災的主要因素。」

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