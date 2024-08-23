火舌42秒吞沒南韓鋰電池廠！起火原因曝　廠方「偽造數據」製不良品

▲南韓京畿道華城一家鋰電池工廠6月23日發生火災，內部發現20多具遺體。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南韓京畿道一家鋰電池製造廠今年6月發生大火，造成23人死亡。南韓警方和勞動部門組成的調查小組8月23日公開調查結果，表示廠方因4月供應給軍方的電池未能通過品檢，大量聘請臨時工加大生產力度，以彌補積壓的訂單，不料竟因此導致不良品數量增加，並引發火災。

據路透社報導，這場火災發生於南韓手機零件與電池製造商S-Connect旗下的Aricell工廠。監視器畫面可見，電池廠在6月23日上午發生的火災，是因為廠內的電池產品突然冒煙起火。雖然現場工人立即使用滅火器救火，但火勢蔓延的速度非常快，僅42秒就吞噬了整座工廠，將廠房堆積的3.5萬個鋰電池燃燒殆盡。

▲調查顯示，這場奪命火災是工廠違反安全規定，且不良產品眾多所致。（圖／達志影像／newscom）

這場大火最終持續了5個多小時，並造成23人死亡，其中有17人為中國勞工，另有9人受傷。警方調查發現，這場火災發生的原因是因為南韓軍方在今年4月採購批次的檢測中，發現Aricell偽造產品說明等問題，判定企業相關批次產品未達國防標準。此後，企業為了趕工，製造出的不良產品大幅上升，並引發火災。

事實上，Aricell在2021年向軍方提供產品時，就曾使用惡劣手段，單獨製造一批電池作為檢測用產品，人為操縱檢測數據，以通過軍方的安全檢測。據警方調查，涉事工廠在火災發生前違反了多項安全規定，因此警方目前已根據「違反安全規定」和「疏忽職守」2項罪名，逮捕執行長等多名高層。警方也指出，工廠缺乏緊急逃生訓練，使得工人在火災中錯過了逃生機會。