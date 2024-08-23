韓飯店惡火！女最後通話「媽我快死了」絕望交代後事　母崩潰痛哭

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道富川市一間飯店22日晚間發生大火，火勢從8樓一間空房開始擴散，建材燃燒導致有毒氣體蔓延，釀成7死12傷的悲劇。其中一名死者生前打電話向母親告別，一邊稱自己「好像快死了」、「再過5分鐘就不能呼吸了」，一邊絕望交代後事，令家屬悲痛欲絕。

根據《韓聯社》報導，遇害的28歲金姓女子22日和未婚夫一起入住，房間就在起火的810號房附近。晚間約7時40分，金女的母親接到女兒打來的電話，稱「飯店失火了，因此她躲進房間裡的廁所」，當時距離810號房起火約經過6分鐘，沒想到不久後的第二通電話會成為她和女兒最後一次通話。

晚間7時57分，金女在第二通電話中對母親絕望說道，「拜託了，不要幫我辦葬禮，我寫的日記什麼的都丟掉吧」，「消防隊員好像不會上來了，我好像快死了」，「再過5分鐘感覺就會無法呼吸了，我要掛電話了」，儘管母親在電話那頭焦急問她怎麼了，卻再也得不到回應。

▲ 發生火警後房客跳窗逃生，卻因氣墊方向不對被彈飛。（圖／達志影像／美聯社）

金女和未婚夫在房間內被消防員尋獲時已經沒有心跳，送醫宣告不治。母親23日在醫院靈堂受訪，聽著女兒在電話中的聲音崩潰哭喊，「火那麼燙，我女兒走了，我的孩子好可憐」，「這像話嗎？」

母親說明，金女身為家中長女，原先計畫留學歸國後準備公務員考試，「是個處處為家人著想的貼心的孩子」，遇害前一天還曾傳訊息祝父親生日快樂，要爸媽好好休息，未料隔天就天人永隔。

這名母親悲憤指出，若不是警消動作太慢，女兒很可能還活著，「她明明準確告知起火的樓層，現場卻沒有雲梯車」，「消防員多早到不是重點，而是從幾樓開始滅火比較重要」。

►飯店大火跳樓逃生慘死！氣墊「上下翻轉」直摔撞地 超過使用年限

►沒裝灑水器！韓飯店大火7死12傷 氣墊「上下翻轉」房客彈飛亡

►南韓富川市酒店大火7死11傷 女住客跳氣墊慘死、多人倒樓梯走廊