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韓飯店惡火7死　女大生緊急「躲浴室」奇蹟生還！保命絕招曝光

▲▼南韓京畿道富川市某飯店發生火災，警方、消防23日派遣人員前往現場進行鑑識工作。（圖／達志影像／美聯社）

▲京畿道富川市某飯店發生火災，警方、消防23日派遣人員前往現場進行鑑識工作。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道富川一間觀光飯店昨（22）日晚間發生大火，釀成7人死亡（皆韓籍）、12人輕重傷的慘劇，包含一對男女跳樓逃生時，因未受氣墊保護意外死亡。不過，一名生還的護理女大生回憶，火災時濃煙瀰漫，她只好躲進浴室打開蓮蓬頭淋濕頭部，最後奇蹟獲救。

根據《韓聯社》、《News1》，京畿道富川市遠美區中洞某9層樓的觀光飯店22日晚間7時39分發生大火，火勢和散佈著有毒氣體的濃煙從810號客房瀰漫至8、9樓，造成7人死亡、12人輕重傷，他們被發現時大多躺在8、9樓的客房、樓梯、走廊，不過住在806號房的20多歲女大生卻機智生還。

該名女大生就讀位於江原特別自治道江陵市某大學的護理學系，最近為了要前往京畿道富川市某大學醫院實習，而入住發生火災的飯店。但是，女大生入住的客房是806號，與起火的810號房相距不遠，也因此當她聞到燒焦味時，便立刻意識到失火了。

▲▼南韓京畿道富川市一棟飯店22日晚間發生火災。（圖／達志影像／newscom）

▲護理女大生實習期間入住飯店，卻遇到火災。（圖／達志影像／newscom）

女大生回憶，「當我聞到一股燒焦味時，我打開房間門，結果發現整條走廊佈滿黑色濃煙，伸手不見五指」；於是，女大生只好緊閉玄關門，試圖打開客房反方向的窗戶，原本她想要逃到樓下，不過看見走廊全是黑煙後，才決定緊閉所有門窗、逃進房間浴室內。

在九死一生的狀態下，女大生緊急撥打電話119向消防隊員求助，最後依照消防隊員指示，用飯店提供的毛巾塞住浴室的門縫、阻止濃煙從門縫滲進來，並打開蓮蓬頭的水淋濕頭部，此刻她腦中浮現過去所學到的知識，只要打開蓮蓬頭、讓水或火蒸氣形成「水幕」，就能夠暫時阻斷有毒氣體。

女大生事後受訪表示，「火災發生時，我跑進浴室打開蓮蓬頭、淋濕頭部。因為我知道，『一氧化碳』會溶解於水。（經查維基百科，一氧化碳在水中溶解度甚低，推測應為口誤）」

▲▼2名住宿客先後跳樓逃生，卻因氣墊翻轉而導致彈飛慘死。（圖／翻攝自X）

▲住在女大生隔壁房的一對男女跳樓逃生時，因氣墊翻轉而導致彈飛慘死。（圖／翻攝自X）

女大生回憶，「我用毛巾塞住嘴巴、打開水龍頭淋水，等待消防員前來救援。雖然聽到敲門聲時我正要跑出去，但消防員卻前往其他間客房，於是我只好再度打開蓮蓬頭。我已經忘了我關在浴室等多久，聽到敲門聲時想要開門跑出去，不過卻已經失去力氣、昏倒。」

女大生的母親確認女兒的位置後，不斷向消防隊員求助，最終女大生被順利救出。

女大生表示，房間內不僅沒有安裝消防灑水器，甚至就連基本的緩降機都沒有設置。

報導指出，女大生所入住的806號房，和起火的810號房距離非常接近，且位在同一條走廊上；至於隔壁的807號房，住的則是跳樓逃生、最後因救生氣墊「上下翻轉」導致直接墜地慘死的一對30、40多歲男女（女性墜落在氣墊邊緣、男性墜地），研判807號房面臨的濃煙和火勢更為嚴重。

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