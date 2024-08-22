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LINE都釘選誰？一排默契秒回「1群組」他笑了：為何大家都一樣

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

LINE的「釘選」功能，可以在聊天頁面將重要聊天室置頂。就有網友好奇問其他人，有沒有在用這個功能？都特別釘選誰？像是另一半、曖昧對象或好朋友等等，話題引發討論。結果有人意外發現，超多都有釘選「1群組」，不禁笑呼，「為什麼大家都一樣？」

有網友在PTT的WomenTalk板發問，「LINE都會釘選哪些人？」文中表示，「LINE的聊天都有釘選可以用，請問各位賴的釘選都會特別釘選人？像是另一半、曖昧的對象、好朋友？」

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貼文引發熱論，超多人都會釘選「1群組」，「公司廠商的群組，釘選了十幾個…」、「公司的群組一定要釘選的」、「公司、家人，還有自己，可以傳圖片」、「公司群組、家人」、「公司群、老公」、「公司群組、伴侶」、「公司群組釘選，跟家人關係不好就不用釘選了。」就有網友忍不住笑呼，「我也是公司群哈哈！為什麼大家都一樣？」

日前也有女網友在Dcard表示，看過朋友LINE只有釘選1至2人，而她相反，除了家人、男友、好友之外，就連不想馬上回，或是不是很急的聊天室也一律釘選，「不然放著放著，就會被廣告訊息洗掉。」

文章吸引網友留言，「我都用LINE跟客戶討論案子，怕漏訊息所以釘選一堆客戶，結果朋友訊息都被洗到超下面（每次都被罵不回訊息）」、「只釘選7個，家人/公司群組/銀行/Keep，不希望沒被釘選的一直被埋在下面看不到」、「全盛時期跟你差不多，除了家人和學校活動群組，只要好朋友抱怨我很少回訊息一律釘選」。

其中，有內行人分享實用功能，「除了釘選以外，我還有開分類，會把個人、群組、官方帳號和社群先直接分開，能從分類裡面找要聯絡的人/群組這樣子比較方便，而且本來釘了一大堆，這樣分散後看起來就不會那麼誇張。」步驟相當簡單，從設定→LINE Labs→打開聊天室分類即可。

另外，LINE官方也說明，開啟「聊天室分類」功能後，會自動將分類至「全部」、「好友」、「群組」、「官方帳號」、「社群」五個類別。用戶能透過分類區，更快速找到想打開的頁面。

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