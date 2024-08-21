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要國旅不如出國？大票台人激推「2景點」值得一玩：超震撼

▲阿里山42號隧道,雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰,福森號列車長黃忠理,福森號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲原PO激推阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「大部分討論都是在聊花費的問題，沒有人在聊景點。」有網友表示，最近又看到很多文在吵國旅，還是一樣在抱怨盤子價、不如出國，但他個人認為，台灣還是有值得一玩的景點，「阿里山真的是值得去玩一趟的地方，空氣很好人也不多。」不禁好奇問其他人「台灣哪些景點是推薦一定要去一次的？」引發話題。

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「台灣哪些景點是推薦一定要去一次的？」最近在社群上常看到有人吵國旅議題，大多還是在抱怨國旅根本盤子價，出國玩不會貴多少，那還不如出國玩等等。但他看了大部分的討論，都是在檢討花費，沒有人是提到景點，「那我就有點好奇了，難道台灣沒有值得一玩的景點嗎？」

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他就表示，以景點來說，他覺得阿里山真的值得去玩一趟，「空氣很好人也不多，不管是氛圍還是體驗都很不錯，對整天都在都是都市吸廢氣的人來說，是很棒的放鬆」，最後再次發問，「除此之外，應該也還有其他景點吧？有沒有大大要幫忙補充的呢？」

貼文一出，許多人也紛紛點頭，分享心中值得一玩的國旅景點，「聖稜、南湖大山、雪山、澎湖玄武岩老梅石槽、栗松野泉等等自然景點」、「綠島水肺潛水」、「太平山，走完見晴古道去泡溫泉」、「北海岸的藍海」、「司馬庫斯的櫻花跟溪頭的螢火蟲吧！鶯歌做陶土胚、原住民的自己的部落的豐年祭」、「台東山海都很棒」、「蘭嶼+1，晚上去島嶼南邊，沒有路燈、沒有光害，可以看見只有星星的一片黑暗。」

其中，點名率最高的是嘉義縣「阿里山」、花蓮縣「太魯閣」，「阿里山是真的不錯」、「阿里山其實很大，不僅限『森林遊樂區』而已」、「我也同意阿里山，要去看日出」、「太魯閣！去過一次看到鬼斧神工，真的超震撼！」「除了需要體能的大山大景之外，花蓮的彎月吊橋是我這幾年走過，覺得最美的地方。」

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