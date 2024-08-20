飯店房務勸自備毛巾！擦地一幕過來人傻了　一票反搖頭：沒差

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人出去旅遊會自備盥洗用具，盡量不用飯店提供的備品。就有網友表示，有聽說客人退房後，房務會趕時間收拾，直接用房內的毛巾來擦桌子、地板等等，「反正最後都會拿去煮沸漂白，整條還是漂漂亮亮、蓬蓬鬆鬆、白白胖胖地送回來」，不禁納悶，這個說法是不是真的，話題引發討論。

有網友在PTT的WomenTalk板發問，「飯店房務真的會用毛巾擦地板桌子嗎？」有聽說退房後，不管房間內的毛巾有沒有被用過，房務可能會因為趕時間收拾，直接拿來擦桌子、地板，甚至馬桶、廁所。

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儘管這樣擦過，但畢竟毛巾、浴巾還是都會送去煮沸漂白消毒，「整條還是漂漂亮亮、蓬蓬鬆鬆、白白胖胖地送回來」，令原PO不禁求問，「大家聽過這個說法嗎？是真的嗎？連五星飯店也會這樣嗎？」也好奇其他人出門旅遊時，會不會自備各種大小的毛巾、浴巾。

貼文引發討論，「就算不是房務，也有可能是客人自己不知道怎麼弄的啊」、「會，不然一條抹布抹全部的房間，也沒比較乾淨啊…」、「朋友是飯店房務，叫我自己帶毛巾」、「曾經看到房務滿手東西，然後用腳踩著一坨毛巾在走道拖行，注意到我才蹲下想辦法撿起。」

但也有網友表示，「我打工的民宿不會拿毛巾跟浴巾擦地板跟桌子，擦浴室跟擦房間所使用的抹布也都是分開的」、「看人，有的會有的不會」、「飯店的毛巾是進專業工廠高溫殺菌洗的，怕是旅館自己隨便洗的那種，不擦也沒好哪裡去」、「親眼看過，不知道是不是普遍情形，但反正洗乾淨就一樣？只是精神上過不去。」