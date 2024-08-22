寧願+1萬去沖繩！墾丁輸掉台人大票秒指「2大關鍵」：不想再去

▲墾丁大街。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

墾丁以往是觀光勝地，但因為住宿價格和物價都不便宜，人氣漸漸下降，近日還有人直呼，去墾丁不如去沖繩，再度掀起話題。就有網友認為，加上機票錢的話，明明去沖繩玩比較貴，而且墾丁還有語言優勢，為什麼會輸沖繩？貼文瞬間引發討論，就有人點出除了物價以外的1大問題，直嘆「去一次就不想再去。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「是什麼讓墾丁輸掉台灣遊客？」文中表示，「明明加上機票，其實算下來沖繩還是比墾丁貴，而且墾丁還有語言優勢存在，為什麼會輸沖繩呢？」不禁搖頭，「到底是什麼原因，讓墾丁輸掉台灣遊客呢？」

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看到貼文後，大票人秒提「錢」，「當地的攤商吧」、「當年的千元滷味啊！震驚國際欸」、「只把旅客當盤子zz」、「心情問題，別的地方把你當客人招待，墾丁把你當盤子敲」、「大家知道物價多少才合理，你開出盤子價當然沒戲。」

不過，還有許多網友點出另1個大問題，「一堆付費霸佔海灘洋傘，看了就倒彈，完全不想去」、「佔地為王真的太多很討厭」、「海灘很髒，一堆小垃圾」、「霸佔海灘真的很機掰，跟違停一樣」、「上次看到排球網要打，結果一個在地人說要收費300，白癡破破爛爛沒劃線，從此再也不去」、「沙灘根本被業者霸佔，完全不能接受」、「檳榔渣滿沙灘，噁爆！」

還有人直搖頭，「一樣三天兩夜，多加1萬能出國不香嗎？」「台北到墾丁的交通費沒比機票便宜到哪邊，但墾丁的住宿費用至少都是沖繩兩倍起跳」、「北部人下墾丁很貴好嗎」、「 雖然整體旅遊預算沖繩會需要多一些，但東西好吃，風景漂亮到處是美麗沙灘，自駕超舒服」、「沖繩到處沙灘想下去走躺隨你」、「住宿性價比沒到位，然後沙灘風景也是輸別人啊！澎湖還比較漂亮。」