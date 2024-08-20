桃捷綠線主線車站完成命名！2026通車藝文特區　17座站名看這裡

▲桃園市長張善政今天下午主持「桃園捷運綠線主線車站命名結果公布記者會」，公布沿線捷運站站名。（圖／桃園市捷運工程局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（20）日下午於出席「桃園捷運綠線主線車站命名結果公布記者會」時指出，取名字是很重要的事情，如同孩子一出生就會取名，市府也為即將通車車站命名，賦予車站正式身分，今天正式公布命名結果，代表實現通車目標又邁進了一大步，平均每座車站徵到355個名稱，網路票選總投票數達20餘萬票，均顯示市民朋友對桃園捷運綠線的高度期待。

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▲桃園市長張善政今天下午主持「桃園捷運綠線主線車站命名結果公布記者會」，並於會中致詞。（圖／桃園市捷運工程局提供）

張善政表示，捷運綠線主線車站命名是交通建設的重要指標，市府依行政作業流程，召開捷運車站名稱評審小組會，參考投票結果與捷運命名慣例，邀請文獻文化學者專家、地方代表共同討論後決議各站名稱。桃園捷運綠線全線共17座車站，其中北段7站即將於2026年通車，捷工局舉辦主線車站徵名和站名票選活動，平均每座車站徵選到355個名稱，網路票選總投票數多達20餘萬票，顯示市民朋友對捷運綠線有高度期待。

張善政也提及，目前桃園捷運綠線工程進度持續推進，今年4月完成主線北段高架橋梁合龍，昨天桃園區地下段6段隧道全數貫通，今年年底捷運列車將從韓國運抵桃園，預計後年（2026）年從機捷坑口站通車至藝文特區、2028年往南延伸通車至景福宮，預計2030年完成主線全線通車之目標。

▲「桃園捷運綠線主線車站命名結果公布記者會」，會後市長張善政與出席貴賓合影。（圖／桃園市捷運工程局提供）

捷工局公布桃園捷運綠線主線17座車站名稱包括：G01「建德興豐站（八德國小）」、G02「仁德公園站」、G03「巧克力站」、G04「大湳站」、G05「小大湳站」、G06「陽明運動公園站（陽明高中）」、G07「桃園車站」、G08「景福宮站」、G09「中正力行站（桃園夜市）」、G10「中正大興站」、G11「藝文特區站（展演中心）」、G12「蘆興埤站」、G13「南竹中正北站（河底）」、G14（原編號 G13a）「蘆竹中正北站」、G15（原編號G14）「水尾站」、 G15A（原編號G31）「菓林站」、G15B（原編號G32）「坑口站」。其中G02站前新闢道路尚未完工及命名，暫命名為「仁德公園站」，後續將以新闢道路命名之。

此外，今天記者會現場抽出參與站名票選活動豐富獎品，包括日本5日遊雙人套票、桃園大溪高級度假飯店住宿券、Switch遊戲機、無線藍芽耳機等多項優質好禮，抽獎結果公布於活動網站（網址：https://greenlineivoting.tycg.gov.tw/）。