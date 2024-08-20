「年薪500萬+妻領乾薪」跳槽陸企　經理害日商損失123億...下場曝

▲日商公司吳姓經理被大陸企業以高薪誘惑，還挖角工程師在台成立研發中心，造成日商損失逾123億元。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在台灣某日商公司擔任研發經理的吳姓男子，被某家大陸企業以年薪5百萬元和安家費等福利引誘，協助陸企挖角同公司黃姓工程師，還在台成立研發中心，2人於離職前更擅自將核心技術重製、使用，還洩漏給大陸競爭公司，造成日商公司逾123億元損失。桃園地檢署偵結依背信、違反營業秘密法等罪嫌將2人提起公訴，並建請桃園地院從重量刑。

檢方起訴指出，台灣某日商43歲吳姓研發經理，34歲黃姓研發主任工程師，原本在台灣某日商公司的「微致動器事業部」，負責微致動器、製程設計、產品開發、項目管理與資源分配；音圈馬達、光學防手震裝置、自動對焦裝置、影像折射防手震裝置及記憶合金防手震裝置等業務。

其中，吳姓經理於2019年間受大陸某公司王姓董事長邀約，在台籌建研發中心，分別開出年薪500萬、妻子坐領乾薪、認購股票等利誘，吳姓經理還挖腳同公司黃姓工程師跳槽該公司新研發中心，並給予安家費等誘惑，2人分別於2020年2月、5月間先後離職，離職前還違反日商公司資訊安全控管規範，擅自將公司核心技術重製、使用，還洩露給大陸公司高層，造成該公司至少新台幣123億元以上的損失，經桃園地檢署檢察官於去年4月7日指揮桃園市調查處搜索，才揭露2人犯行。

桃檢檢察官調查時，吳、黃2人均坦承犯行，檢方認為2人涉犯背信、未經允許取得他人電磁紀錄及違反營業秘密法等罪嫌予以提起公訴，並建請法院審酌2人侵害營業秘密，造成跨國日商公司損失金額甚鉅，為維護高科技產業健全發展並確保國家產業競爭力，建請法院從重量刑。