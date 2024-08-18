「善樑組合」基隆成功市場合體　張善政、謝國樑共籲反惡罷

▲張善政、謝國樑基隆成功市場合體。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

桃園市長張善政與基隆市長謝國樑、基隆市議員曾紀嚴、韓世昱、秦鉦、郭美秀於今（18日）一同前往基隆成功市場，關心桃園市養豬協會於成功市場的黑毛豬推廣活動，同時與市場攤商及民眾互動，共同呼籲基隆市民於10月13日站出來投「不同意罷免」票，支持善良正直的謝國樑市長。

活動現場謝國樑與張善政一見面立即相擁，展現彼此深厚的感情。這次的合體是重現2022年一起參選市長時的「善良組合」，謝國樑很感謝張市長的到來，相信這次張市長的到來，一定能強化市民朋友一定要「反惡罷，挺善良」的印象。

張善政表示，桃園特色的黑豬肉，搭配基隆的水產是絕配，希望能透過這次的活動聯合行銷，中元時節及中秋前夕來推廣桃園特色黑毛豬。

張善政也表達自己來到基隆全力支持謝國樑市長的態度，基北北桃四個縣市就像家人一樣，即便基隆跟桃園距離最遠，但透過許多政策的合作及管道，共同打造了一個生活圈，這次的罷免一定要來一起支持謝國樑市長繼續執政，共同推動基北北桃這一個大家庭的福祉。

活動尾聲，謝國樑也帶領張善政品嚐基隆當地美食「正豐鵝肉」，謝國樑特別請在地議員曾紀嚴介紹店家，他表示這是在地超過五十年的老字號鵝肉店。在品嚐鵝肉過程中，還有在地居民熱情上前擁抱謝市長、以及許多民眾爭相與市長合照，展現市民對謝市長的支持。