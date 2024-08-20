追求麵店闆娘慘被兒撂人打死！荒野枯骨沉冤28年　4煞曝光3人亡

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署去年1月間接獲呂姓男子指稱，發生於1996年間在龜山區偏僻樹林內木箱棄屍案，新北市籍邱姓男子因追求麵店張姓女闆娘，引發其子不滿，找來簡姓同學與簡父與廖姓友人約出邱男談判，結果雙方大打出手，邱男遭3人分持鋁棒與徒手圍毆成重傷，3人漠視邱男求助送醫需求，仍將其裝進木箱，隨後駕車棄置在桃園市龜山區偏僻樹林，導致最後死亡，案外人呂姓男子因良心不安向桃園警揭露案情，讓這起沉冤28年命案得以真相大白，桃檢重啟調查，但當時涉案4人中已有3人死亡，另到案簡姓男子雖坦承犯行，但已逾20年追訴時效，桃園檢方偵結以不起訴處分。

▲新北市樹林區於1996年間發生一起離奇命案，圖為當時桃園警方到場蒐證畫面。（圖／桃園警分局提供）

▲新北市樹林區於1996年間發生一起離奇命案，圖為當時桃園警方到場蒐證裝有邱男屍體之木箱。（圖／桃園警分局提供）

檢警調查，死者是當時邱姓男子，死亡時年紀約36歲。檢警查出，邱男於1996年間為追求在新北市樹林區麵店張姓女闆娘，引發其子，當時為國中生的簡姓男子不滿，簡與康姓同學與案外人呂姓男子當時為國中同學關係，曾加入由簡姓少年父親成立棒球隊，3人常在張姓女子經營麵店聚會，獲悉張女常被邱男騷擾後決定為其出氣。

▲新北市樹林區於1996年間發生一起離奇命案，圖為當時桃園市龜山區棄屍現場附近。（圖／桃園警分局提供）

檢警調查，1996年4月下旬，張女之子呂請求簡姓同學與其父簡男出面勸阻，簡邀同學廖男共同約出邱男到麵店談判，雙方起口角爆發肢體衝突，簡與廖男分持鋁棒圍毆邱男，同案康男則徒手圍毆，導致邱男傷重倒地，奄奄一息之際曾哀求3人協助送醫治療，但3人卻無動於衷，仍將其裝入布袋戲偶木箱，共同駕車外出尋覓地點棄屍。

檢警查出，被告3人沿新北市樹林區往桃園市龜山區方向行駛，行至龜山區萬壽路樂善村附近偏僻坡坎，見四下無人將裝有邱男木箱推落至草叢處，為避免屍體露出還以麻繩綑綁木箱，最終導致邱男傷重不治。同年6月1日下午1時20分許，附近民眾發現木箱傳出惡臭報警處理，警方到場開箱發現腐爛屍體，當時因DNA檢驗技術未臻成熟等原因，因邱男屍體嚴重腐爛難以辨認，檢警最終未能查悉屍體真實身分，亦未能追查相關犯嫌到案。

本案直至去年1月29日，案外人呂姓男子因良心不安，向警方供述上情，桃園檢警指揮桃園警分局重啟調查，檢警專案小組歷經年餘追查蒐證，並拘提相關涉案人、傳喚通知證人到案釐清，檢警專案小組最終查明真相。

其中4名涉案人，現年64歲被告簡姓男子到案後坦承犯行，因已逾追訴20時效，桃檢予以不起訴處分；同案廖姓男子與簡姓與康姓男子等3人，經查已於2013、2014年與2016年間相繼死亡，並有死亡除戶等證明，檢方認被告簡男、廖男、簡姓少年共同涉犯刑法之殺人與遺棄屍體等罪嫌，其中3人既均已死亡，依規定自應為不起訴之處分。

桃檢指出，雖被告之殺人行為，已逾追訴權時效，但檢警絕不讓正義因時效而消失，檢警人員鍥而不捨偵查精神，真正展現對生命價值之尊重及對事實真相之追求，並強調將繼續針對長期未破的重要案件展開深入調查，以維護社會治安。

