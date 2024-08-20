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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拆樑戰場燒「北北基月票」！民團稱綠政績　國民黨曬時間軸打臉

▲「善樑組合」基隆成功市場合體 張善政、謝國樑共籲反惡罷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「善樑組合」基隆成功市場合體 張善政、謝國樑共籲反惡罷。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

桃園市長張善政日前到基隆為反對基隆市長謝國樑罷免案站台時，提到自己和謝國樑成功爭取「通勤月票」政策，遭罷樑團體、山海公民拆樑行動發言人李晏蓉嗆，該政策是陳時中等民進黨候選人的政見，跟國民黨毫無關係。對此，國民黨則回應，李晏蓉根本是罔顧歷史事實，如同小說《1984》，難道罷樑團體要當基隆的「真理部」，根據民進黨的宣傳需要，把北海岸的「錯誤記憶」修正回來嗎？

國民黨指出，在2022年10月，時任桃園市長候選人張善政、基隆市長候選人謝國樑出席立法院公聽會，推動整合北北基桃的大眾運輸月票系統，希望能夠讓整個大北部地區之間的交通更加便利，讓人民就業、就學能無後顧之憂。

國民黨表示，張善政等人提出通勤月票政策以後，眼看國民黨候選人民調支持度一路走高，民進黨可能是感到危機感，在1個月後才宣布跟進政策，期望拉抬候選人的好感度，然而執政4年來對此議題毫無作為，直到選舉才慌忙跟單，在意的完全不是人民的生活，而是選舉的成敗。

國民黨強調，前有民進黨議員將服務處變為連署站，「老大哥」直接不演了下場打擊異己，後有罷樑團體顛倒黑白，配合民進黨宣傳歪曲事實，罷樑行動簡直就是政治鬥爭。基隆人10月13日一定要挺身而出，一起不同意罷免，「挺善樑、反惡罷」。

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