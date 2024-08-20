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因應「都市熱島」桃市府祭5招　副市長蘇俊賓：解救氣候難民

▲桃園市府於七月中旬配合勞動部舉辦「戶外作業熱危害預防暨缺氧危險作業安全示範觀摩會」，圖為熱危害預防作業演練。（資料照／桃園市新聞處提供）

▲桃園市府於七月中旬配合勞動部舉辦「戶外作業熱危害預防暨缺氧危險作業安全示範觀摩會」，圖為熱危害預防作業演練。（資料照／桃園市新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對今年極端氣候，台灣屢屢出現「都市熱島」，桃園市副市長蘇俊賓今（20）日透過臉書發文，如何透過城市治理降低高溫衝擊也成為重要課題，市府已通過跨局處的未來城市空間會報，提出包括賦予桃園水系環境新價值等五大規畫重點，以避免在都市中產生溫度難民及氣候難民。

蘇俊賓今天在臉書發文指出，市府在管理面已與勞動部合作，擴大各個工作場合的熱危害預防管理，同時納入更多產業，尤其是營造業，在硬體上、管理上給勞工朋友更多人性化的空間，其中都市規劃面是市府團隊積極佈局規劃重點，包括都發局、水務局、環保局、交通局等單位在跨局處「未來城市空間會報」上，已針對此命題有許多討論規劃，必須善用桃園環境條件還有重大建設，為桃園創造城市綠廊、生態跳島，平衡、減緩都會核心區過度的碳排，創造城市珍貴的對流—風。

蘇俊賓表示，市府提出包括第一，賦予桃園水系環境新價值，埤塘雖已經不是灌溉的主力，但在文化價值之外，如今也是桃園調節都市氣候的重要濕地，利用市內河川、水圳開蓋如老街溪、桃園大圳第一支圳（正光路水圳）等，加上3千多口埤塘，總面積2638公頃及26口防災滯洪池，從點線面建構都市藍帶，將水流帶入城市，改變微氣候，達成降溫。

第二，將既有水道融入都市設計，善用桃園大圳、石門大圳等等水道結合自行車道規劃，積極推動結合景觀、環境和氣候需求的「開蓋」，像是老街溪開蓋、南崁溪、東門溪的整治，都可以看出河川對於都市中的微氣候有一定程度的效果。

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▲桃園市府七月中旬配合勞動部舉辦「戶外作業熱危害預防暨缺氧危險作業安全示範觀摩會」，副市長蘇俊標與勞動部長何佩珊等人視察演練。（資料照／桃園市新聞處提供）

▲桃園市府七月中旬配合勞動部舉辦「戶外作業熱危害預防暨缺氧危險作業安全示範觀摩會」，副市長蘇俊標與勞動部長何佩珊等人視察演練。（資料照／桃園市新聞處提供）

第三，創造大型綠帶，桃園鐵路地下化之後，市規劃保留帶狀空間，除了是城市綠帶，亦能搭配附近綠地保留成為生態跳島，無疑是未來桃園城市中關鍵的決定。

第四，透過建築設計，打造風廊、水體空間、垂直綠化新規範。此部分， 市府已於去年9月1日發布實施新修訂《桃園市都市設計審議原則》、《桃園市建造預審原則》、《桃園市建築物裝飾性構造物設置要點》等「景觀城市3法」，新增規範建築立面寬度不得超過80公尺，讓大樓與大樓間留下風廊，增加城市風環境的循環；同時允許基地戶外空間的釋放，開放水體空間的設置，讓街廓的公共景觀更加活潑，水體也具調節溫度的效能。

此外，桃園市政府也正在修訂《都市計畫桃園市施行細則》，增訂建築物垂直綠化法規，以推動景觀陽台、露臺空間綠化及屋頂綠化等措施，建構建築物立面垂直綠化生態，使都市環境從平面綠化提升至複層立體綠化，為降低熱島效應加分。

第五，投入城市降溫研究以及新材料研發改良，市府於去年啟動相關政策對應研擬，並於今年4月進一步開始進行都市熱環境研究、分析全市風廊及降溫策略，了解桃園熱區主要分布在海邊工業密集區、都會人口密集區域等，同時針對重點區域靈活運用政策工具來補強，以水務局為例，在山豬湖親水園區二期工程設置約0.5公頃之固化土材質鋪面，相較於瀝青鋪面溫度可降低約11度C。

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