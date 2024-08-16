桃園龜山樂活運動館開工　張善政：為居民打造優質運動環境

▲桃園市長張善政今天上午主持龜山樂活運動場館新建開工儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（16）日主持「龜山樂活運動館新建工程」新建工程儀式時表示，為滿足龜山居民各年齡層運動需求，市府規劃建置龜山樂活運動館，總工程經費約7億2000萬元，感謝教育部體育署補助1億元，讓計畫得以順利啟動，盼各施工單位攜手合作加速進程，本工程預計於2026年9月完工，為龜山居民打造優質全齡樂活運動環境。

▲桃園市長張善政今天上午在龜山樂活運動場館新建開工儀式上致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山樂活運動館位於復興三路及文化二路口處，張善政致詞時指出，龜山樂活運動館為地上三層、地下一層之建物，其中一樓規劃游泳池等相關設施；2樓為體適能中心；3樓為綜合球場等運動設施，完工後將可提供龜山居民機能完善且平價之休閒運動場所。

▲桃園市龜山樂活運動場館新建開工儀式上，市府工務局說明內部各項陳設。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府工務局說，桃市龜山樂活運動館總基地面積約9864平方公尺，其中一樓規劃包括游泳池、SPA池、冷熱水池、兒童游泳池、烤箱、蒸氣室、更衣淋浴間、販賣部、辦公室與服務台等設施；二樓為體適能中心；三樓為桌球教室、韻律教室、飛輪教室與綜合球場等。

建築物外觀採簡潔金屬浪板及立面造型設計，內部則以挑空使用空間及共融式空間設計，配合戶外綠地景觀整體規劃，創造出悠閒休憩綠地環境，整座工程預計2026年9月可完工啟用。