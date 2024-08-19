怒控中國海警船猛烈衝撞！菲律賓巡邏艦「破大洞」畫面曝

▲菲律賓兩艘海巡署船隻19日慘遭中國海警船變態衝撞。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

中國、菲律賓持續在南海就島礁嶼海域主權等問題爆發衝突。中國海警今（19）日指控，菲律賓2艘海警船「非法闖入」南沙群島先賓礁海域，且故意衝撞中方海警船，怒斥責任在菲方。對此，菲律賓則發表聲明、公開衝突爆發時船隻受損的照片，怒控中方「危險操作」引發碰撞，導致菲方2艘海警船結構性損壞。

根據《菲律賓通訊社》（PNA），菲律賓「西菲律賓海國家工作小組」（NTF-WPS）上午召開記者會，證實2艘菲律賓海巡署（PCG）船隻在前往菲律賓的途中，遭到中國海警船隻的「非法和侵略性演習」而受損，這兩艘菲律賓海巡署船隻執行任務，為部署在帕塔格島（Patag Island，中稱費信島）、馬歡島（Lawak Island）提供必需品。

西菲律賓海國家工作小組發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）指出，儘管菲律賓海巡署巡邏艦巴格凱號（BRP Bagacay，MRRV-4410）、英甘佑角號（BRP Cape Engaño，MRRV-4411）慘遭中國海警碰撞、發生結構性損壞，依舊堅持繼續履行任務。

馬拉雅透露，第一起碰撞事件發生於19日凌晨3時24分，當時英甘佑角號在埃斯科達淺灘（Escoda）東南方約23.01海浬處航行，然而卻慘遭中國海警船CCGV-3104攻擊，導致右舷橫梁相撞，在甲板上形成一個直徑約5英寸的洞。

至於第二起碰撞事件則發生於凌晨3時40分，巴格凱號在埃斯科達淺灘東南方約23.1海浬處航行，慘遭中國海警船CCGV 21551撞擊兩次，引發輕微結構損壞。

馬拉雅表示，對於中國海警船隻的撞擊「感到失望」。