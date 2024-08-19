　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

反對派號召示威！柬埔寨大動作抓人　高中生落網面臨叛國罪

▲▼ 柬埔寨磅清揚省一名軍警人員。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為柬埔寨軍警人員。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨流亡海外的反對派號召群眾8月18日在金邊抗議示威，反對政府推行的柬寮越三角區發展協議（CLV-DTA）。柬埔寨警方採取行動逮捕20多人，其中一名落網者為高中生，接下來可能被控叛國罪。

柬中時報、CamboJA News報導，早在8月11日，上千名柬埔寨人在南韓、日本、澳洲舉行示威，要求政府退出柬寮越三角區發展協議，並使用Telegram創建群組，號召8月18日下午4時要在金邊王宮前示威。此前有說法稱柬埔寨政府要把東北部省份割讓越南，前總理洪森為此發表全國談話指出，這是反對派惡意捏造是非，呼籲執法部門調查，追究刑事責任。

針對反對派8月18日號召民眾示威一事，柬埔寨金邊警方進入戒備狀態，並於18日扣留11人，西港警方逮捕9名涉案男子，波羅勉省憲兵也抓到2人。

在整波逮捕行動中，其中一名落網者是高中生達速萬瑪卡，就讀12年級，在實居省被警方逮捕。經警方盤問，達速萬瑪卡承認透過臉書發文，企圖動員、煽動民眾響應流亡海外反對派號召的示威活動，並於18日參加示威。實居省初級法院檢察官已決定以叛國罪提控達速萬瑪卡，調查法院也下令將其羈押候審。

內政部發言人Touch Sokhak表示，這一連串的逮捕行動是為了維持秩序，部分團體把抗議柬寮越三角區發展協議（CLV-DTA）拿來當作藉口，精心策劃推翻政府的活動，「他們準備危險裝置和挑釁訊息，以便在衝突爆發期間使用，這不是示威，這是一場有計畫的騷亂」。

ET快訊
李孟諺今早才去墾丁！婚外情一爆「秒改行程」躲媒體
快訊／3女大生來台下海　教育部回應了
快訊／新北市4地淹水警戒　板橋、新莊雙列一級
快訊／國家警報響「士林暴雨告警」！雷雨彈灌北北桃
快訊／曾格爾不上訴了　確定賠正宮30萬
大量鋼筋活活擠死人！切割3hrs才找到遺體　停工罰30萬
快訊／大雷雨轟新北、桃園　警戒區曝
快訊／行政院准辭！　李孟諺上任92天火速下台
李孟諺婚外情閃辭部長　黃揚明酸「蔡規賴不隨」：賴政府不吃這套
寧夏夜市炸芋頭攤商被砸！3煞落網「最小才15歲」
認財務嚴重瑕疵、申報匪夷所思　黃珊珊道歉：身為總幹事都概括承

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

60分鐘內連續咬傷17人　流浪狗發狂「飛撲啃咬男子臉」畫面曝

美韓今展開「乙支自由之盾」軍演　尹錫悅警告：北韓試圖滲透社會

遭丈夫推下山谷！　她全身骨折「忍痛爬9hrs」求救：不想孩子變孤兒

會晤以色列總統　布林肯：現在可能是停火談判「最後機會」

金正恩演說出現南韓腔　脫北者：高官都在看韓劇

「毒紅麴」延燒至少109死　小林製藥今起受理賠償事宜

反對派號召示威！柬埔寨大動作抓人　高中生落網面臨叛國罪

小林鷹之宣布參選自民黨總裁　盼打造領導世界的日本

食物鏈頂級掠食者！遠古海蠍身長2.74公尺　突滅絕成謎團

看球賽被拍！他興奮求婚「當場遭拒」下秒又更慘　悲劇片瘋傳

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

朝助理開罵結果竟無人　老闆嘆：罵了會離職...

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

60分鐘內連續咬傷17人　流浪狗發狂「飛撲啃咬男子臉」畫面曝

美韓今展開「乙支自由之盾」軍演　尹錫悅警告：北韓試圖滲透社會

遭丈夫推下山谷！　她全身骨折「忍痛爬9hrs」求救：不想孩子變孤兒

會晤以色列總統　布林肯：現在可能是停火談判「最後機會」

金正恩演說出現南韓腔　脫北者：高官都在看韓劇

「毒紅麴」延燒至少109死　小林製藥今起受理賠償事宜

反對派號召示威！柬埔寨大動作抓人　高中生落網面臨叛國罪

小林鷹之宣布參選自民黨總裁　盼打造領導世界的日本

食物鏈頂級掠食者！遠古海蠍身長2.74公尺　突滅絕成謎團

看球賽被拍！他興奮求婚「當場遭拒」下秒又更慘　悲劇片瘋傳

大造船時代來臨　造船高點估在終極燃料問世之後

雲林補教業攜手助學「育苗專案」開跑！助400名弱勢學子補習

百果園股價跌超70%　店員曾用爛水果擺盤還稱：化腐朽為神奇　

超載2噸！台中「恐怖下坡」大貨車狂衝　撞爛紅綠燈畫面曝

關山警察分局中元祈福　全力讓轄境治安平穩

人氣續飆！《敗北女角太多了》衝國外新番榜第一、《我推》緊跟其後

永續方舟館台東環境教育綠生活市集　第二彈24日登場

李孟諺今早才去墾丁視察！婚外情一爆「秒改行程」躲媒體

快訊／雷聲大作　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

偷宮廟3尊虎爺　新北女遭逮辯：擲筊祂答應跟我回家

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

國際熱門新聞

恐爆規模9.0強震！　俄堪察加半島火山噴發「直噴天際5公里」

澳洲男囚淒厲慘叫！　遭多名獄友輪流性侵長達半小時

不是泡麵！　日本超市颱風天「1美食」全被掃光

空姐飯店房間遭男闖入　拖到地上性侵

韓40歲女子困「警車後座」36小時喪命

亞馬遜「狂叫1400多次救護車」

烏克蘭猛烈攻俄　白俄調3分之1兵力駐邊境

北韓譴責烏克蘭　攻打俄羅斯是「恐怖行為」

格鬥賽前對峙　她竟遭抓頭強吻

韓7月躺平青年達44.3萬人　創歷年新高

印女醫遭性侵殺害　醫怒持續罷工

情侶中10萬大獎被搶劫　家門口中槍倒地

10歲女童散步　發現「5個恐龍腳印」

烏克蘭：炸毀俄羅斯庫斯克州第2座大橋

更多熱門

相關新聞

菲律賓33歲男確診M痘　無海外旅遊史

菲律賓33歲男確診M痘　無海外旅遊史

菲律賓衛生機構19日證實境內出現M痘確診病例，患者是一名33歲菲籍男性，無海外旅遊史，症狀包括發燒、皮疹。這是菲律賓自2023年12月以來的首起病例，正在進行相關檢測，釐清病毒株。

男星無照飆摩托艇　2人拋飛落水亡

男星無照飆摩托艇　2人拋飛落水亡

印女醫遭性侵殺害　醫怒持續罷工

印女醫遭性侵殺害　醫怒持續罷工

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫+詐騙　女經紀兩度無罪

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫+詐騙　女經紀兩度無罪

貝東塔獲泰王任命為總理

貝東塔獲泰王任命為總理

關鍵字：

柬埔寨示威CLV-DTA東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

房貸利率飆升！　官股行庫區間上限衝破3字頭

女嬰存活機率僅2%…母只生1個「已結紮」：想生女兒很久了

林襄公開胸前無碼照！「2點顏色」全透出

雙球快掉出！台中2女跑進百年名店開打

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

銀行罕見鬧錢荒　信義：大量貸款＋房價大漲「銀行也受不了」

北市發錢了！今起四大超商嗶一下「領1500元」

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘曝穿衣清涼原因

醫LINE照片！　妻緊張畫紅圈「那隻是什麼」

陸2青年赴俄戰場被當砲灰　僅活一天

替小孩無腦存股18年賺849萬！　爸曝「報酬率160％」存股清單

PTT爆多張親密照　交通部長李孟諺遭控婚外情

唐治平傳失蹤多日終於出現了！友人苦求外界幫忙

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面