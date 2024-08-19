反對派號召示威！柬埔寨大動作抓人　高中生落網面臨叛國罪

▲圖為柬埔寨軍警人員。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨流亡海外的反對派號召群眾8月18日在金邊抗議示威，反對政府推行的柬寮越三角區發展協議（CLV-DTA）。柬埔寨警方採取行動逮捕20多人，其中一名落網者為高中生，接下來可能被控叛國罪。

柬中時報、CamboJA News報導，早在8月11日，上千名柬埔寨人在南韓、日本、澳洲舉行示威，要求政府退出柬寮越三角區發展協議，並使用Telegram創建群組，號召8月18日下午4時要在金邊王宮前示威。此前有說法稱柬埔寨政府要把東北部省份割讓越南，前總理洪森為此發表全國談話指出，這是反對派惡意捏造是非，呼籲執法部門調查，追究刑事責任。

針對反對派8月18日號召民眾示威一事，柬埔寨金邊警方進入戒備狀態，並於18日扣留11人，西港警方逮捕9名涉案男子，波羅勉省憲兵也抓到2人。

在整波逮捕行動中，其中一名落網者是高中生達速萬瑪卡，就讀12年級，在實居省被警方逮捕。經警方盤問，達速萬瑪卡承認透過臉書發文，企圖動員、煽動民眾響應流亡海外反對派號召的示威活動，並於18日參加示威。實居省初級法院檢察官已決定以叛國罪提控達速萬瑪卡，調查法院也下令將其羈押候審。

內政部發言人Touch Sokhak表示，這一連串的逮捕行動是為了維持秩序，部分團體把抗議柬寮越三角區發展協議（CLV-DTA）拿來當作藉口，精心策劃推翻政府的活動，「他們準備危險裝置和挑釁訊息，以便在衝突爆發期間使用，這不是示威，這是一場有計畫的騷亂」。