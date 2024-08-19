大馬女師遭「裸身肢解」只找到頭顱身體　家屬不忍看最後一面

▲36歲嫌犯19日被帶上法庭。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞去年發生小學女教師遭殺害肢解事件，起初只找到赤裸身軀，頭顱、雙手、雙腳全部消失，歷時數月調查終於尋回頭顱，逮捕一對夫妻。36歲男嫌19日出庭被控謀殺罪，不得保釋，家屬則是不忍心看死者被肢解的遺體，由醫院進行後事，死者丈夫曾說，無法接受愛妻被殘忍肢解，希望凶手能被判處絞刑，一命抵一命。

星洲網、8視界新聞網等報導，這名30多歲受害女教師伊絲蒂卡瑪去年12月27日出門上班之後失聯，家人隔日報案，到了12月31日，有民眾發現一處垃圾桶內有被肢解的赤裸遺體，身上並無任何衣物，頭顱、膝蓋以下的雙腳、雙手全被分屍消失。

▲死者被肢解棄屍，至今只找到身體與頭顱。（圖／翻攝自中國報）

歷時數月調查終於確認這名死者就是去年12月27日通報失蹤的女子，並在近日逮捕一對夫妻，並尋獲死者部分殘屍，包括頭顱與指骨。這名落網嫌犯與女死者在讀書期間就認識，有投資項目往來，嫌犯妻子後來因未涉案獲釋。

落網的36歲被告莫哈末法茲裡19日現身法庭，在通譯員念出控狀之後表示明白，被控觸犯刑事法典302（謀殺）條文，不得保釋。若是罪名成立，被告可被判處死刑或坐牢30年至40年及鞭打。

死者家屬19日抵達醫院太平間認領遺體，但至今只找到死者的頭部與身體，家屬不忍心看死者被肢解的遺體，因此由院方清理及包裹，進行後事。死者丈夫先前受訪時曾說，愛妻溫柔善良，也是愛孩子的好妻子，無法接受她被人殘忍肢解，若是可以，希望凶手能被判處絞刑，一命抵一命，還妻子一個公道。

▼ 死者丈夫先前受訪時曾說，若是可以，希望凶手能被判處絞刑，一命抵一命，還妻子一個公道。（圖／翻攝自中國報）