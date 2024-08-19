遭丈夫推下山谷！　她全身骨折「忍痛爬9hrs」求救：不想孩子變孤兒

▲受害女子堅強爬9小時脫困求救。（圖／翻攝自Facebook／Murtadha Dakwah Centre ）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一名32歲女子和丈夫在開車途中發生衝突，沒想到狠心的丈夫竟直接將太太推下10公尺深的山谷，全身多處嚴重骨折。奇蹟的是，受害女子擔心年幼的小孩成為孤兒，所以靠著意志力花了9小時從山谷中爬出求救，最終幸運活下來。

▲受害女子除了脊椎和手腳骨折外，腰部有拉傷，肺部也有內傷。（圖／翻攝自Facebook／Murtadha Dakwah Centre ）



根據《中國報》、《8視界》報導，馬來西亞一名32歲女子上月27日與丈夫開車經過東西大道（East-West Highway）時發生爭吵，丈夫一氣之下將她拉出車外，兩人也在路邊扭打在一起，沒想到狠心的丈夫竟將她推下10公尺深的山谷。

▲女子目前仍在醫院休養。（圖／翻攝自Facebook／Murtadha Dakwah Centre ）



提供女子協助的「MADAD慈善伊斯蘭教組織」在臉書發文表示，女子遭推下山谷後全身多處嚴重骨折，但想到家中年僅6個月、5歲大的孩子很可能成為孤兒，就鼓起勇氣和意志力，花了9個小時艱困地爬出山谷求救。

據了解，女子是在凌晨5時許被丈夫推下山谷，獲救時間約是當天下午2時。MADAD指出，女子除了脊椎和手腳骨折外，腰部有拉傷，肺部也有內傷，目前仍在醫院接受治療。

《星洲網》報導指出，女子的丈夫5日遭警方逮捕，並依企圖謀殺罪進行調查；據悉，女子的丈夫擁有多項前科，包含毒品紀錄。