日本自民黨總裁選舉時間表出爐　擬於9月27日投開票

▲日本自民黨預計9月進行新任總裁選舉。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本首相岸田文雄2021年9月當選自民黨第27任總裁（黨主席）後，3年任期即將於今年9月底屆滿。黨內因面臨派閥政治、統一教會、派系資金醜聞等，導致岸田支持率低迷，最後決定不參選。最新消息，自民黨預計9月12日發布告示、9月27日進行投開票。目前有11位人選有意參選。

根據《日本放送協會》，日本自民黨總裁選舉即將於9月進行，隨著岸田文雄宣布不參選，意味著日本首相（總理大臣）即將換人，在黨內派閥解散後，表態有意參選、或是獲媒體點名參選總裁者達到11人，包括前幹事長石破茂、官房長官林芳正、外務大臣上川陽子、幹事長茂木敏充、被視為「安倍繼承人」的高市早苗。

▲日本自民黨9月即將進行總裁選舉，11位人選皆表明有意參選。（圖／記者羅翊宬製圖）

最新消息指出，目前自民黨已經確立相關選舉行程，預計9月12日公布總裁選舉告示、9月27日由國會議員進行總裁選舉投開票，選舉期間長達15天，創下1995年（平成7年）以來告示日至投開票日選舉期間最長的紀錄。

據悉，一旦決定出馬參選自民黨總裁，必須先獲得黨內20人（國會議員）推薦，因此是否能獲得黨內人馬充分支持，成為勝選關鍵。

現任外務大臣、現年71歲的上川陽子曾於17日拜會總理大臣官邸，向岸田文雄表達參選意願。今（19）日上午，上川準備從羽田機場出發前往印度參加「2+2（外交、國防）會談」時，再度向現場記者表達參選意願，並表示會盡力獲取黨內每一人的支持。

至於現年49歲、擁有近12年從政經驗，且先前曾擔任過經濟安全保障大臣的小林鷹之，在此次總裁選舉獲得黨內青壯派支持，盼能達成世代交替、完成改革，因此他預計19日下午召開記者會，正式表態參選意願和相關改革理念。

報導指出，自民黨預計明（20）日召開選舉管理委員會，正式敲定選舉相關日程。