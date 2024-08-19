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高齡照護學習典範　美和科大護理系持續派遣師生赴日實習

▲美和科技大學護理系到日本實習。 。（圖／美和科大提供，下同）

▲美和科技大學護理系到日本實習 。（圖／美和科大提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應高齡化社會及國家政策發展，美和科技大學護理系獲教育部學海築夢計畫補助，今年暑假，選送18名師生至日本福岡聖惠病院和日本株式会社アイケア北海道-小樽介護所，進行為期一個月的海外實習，滿滿收穫。

▲美和科技大學護理系到日本實習。 。（圖／美和科大提供，下同）

▲美和科技大學護理系到日本實習。 。（圖／美和科大提供，下同）

鑒於日本是世界各國高齡照護的學習典範，美和科大自101年起持續選送學生至日本進行高齡與長期照護實習。

▲美和科技大學護理系到日本實習。 。（圖／美和科大提供，下同）

▲美和科技大學護理系到日本實習。 。（圖／美和科大提供，下同）

首發是前往日本福岡聖惠(めぐみ)病院實習的9位師生，帶隊老師蔡玉梅副主任表示，學生觀察到日本照護者對失智長者，展現極度用心的陪伴與尊重，就算是在小細節上，也非常值得學習。即使只是陪伴住在病院另一棟大樓的失智長輩，從日間照護中心走回病院的幾分鐘路程，護理師展現出對長者的尊重，並且親切的跟長者道別，提醒長者您的家到囉，讓他有回家的感覺而不是冷冰冰的住宿機構。

過程中除了實際看到機構推展自力支援的實務面外，也幸運的參與到預防攣縮的研修課程，讓學生有模擬體驗擺位的機會。

校方說，每一年度的實習期間，學生都展露出敬業精神、熱誠服務與負責的態度，加上實習成果發表會上的具體表現，屢屢深獲聖惠(めぐみ)病院院長及全體同仁的讚賞，這也是學校能與日本福岡聖惠(めぐみ)病院維持多年合作的重要因素。
另外9名師生則是在日本株式会社アイケア北海道-小樽介護所實習。帶隊老師蔡玲君主任提到，學生透過專題演講、參訪與實務學習經驗中，體會出長期照護的理念，尤其是推崇與學習日方長照的職人精神與態度。學習中日照護政策、體系及模式的知識，為師生建立長照的範本與藍圖，還有體驗不同生活文化的滿滿收穫。

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