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日本也有「盤子觀光區」跟墾丁一樣！2地方曝光：當地人也不去

▲▼ 大阪黑門市場 。（圖／本報資料照）

▲大阪黑門市場 。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

台人最愛去日本旅遊，而一名網友好奇，當地有沒有觀光區如同台灣墾丁一樣，「專敲觀光客盤子」？文章引發炸鍋討論，網友紛紛點名大阪黑門市場、東京築地市場，就連日本人也搖頭，「黑門市場，當地人叫我不要去」、「黑門市場有1000日幣一盒的章魚燒，盤到不行，被日本人嗆爆」。

一名網友在PTT表示，不少人認為飛沖繩比遊墾丁還省錢，若要從日本挑一個觀光區，讓原PO好奇拋問，哪裡「最像墾丁」專坑盤子的？

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底下網友熱議，「日本人做觀光是有羞恥心的」、「日本再盤子景觀也比墾丁漂亮」、「日本各大觀光地點也不遑多讓，尤其海鮮市場坑殺觀光客不算少見，連日本人自己都在罵」、「日本也會坑觀光客，但是不會像墾丁就是要一次把你的錢騙光，只做一次生意」、「日本會雷，但不會賣你賣到爆貴」。

其中網友狂點名大阪黑門市場、東京築地，連當地人都勸觀光客別去，「黑門市場好像也跟墾丁一樣，被當地人靠北，因為觀光客的關係變貴」、「黑門跟築地不也是嗎」、「築地好像玉子燒串還行，其他都蠻盤的」、「黑門市場、錦市場、築地，三大日本坑殺外國人景點」、「黑門市場真的蠻鳥的」、「黑門市場，當地人叫我不要去」、「黑門市場啊，疫情前一兩年滿嚴重，疫情後聽我日本朋友說有收斂了，還是會貴一點，但就是可接受範圍」。

甚至有網友最新分享，「黑門市場有1000日幣一盒的章魚燒，盤到不行，被日本人嗆爆，但我上個月去他還是賣一樣的價錢，完全沒改」。

▼築地市場。（圖／CFP）

▲▼築地市場。（圖／CFP）

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關鍵字：

日本觀光區黑門市場築地市場盤子當地人墾丁

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