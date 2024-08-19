日本靖國神社又遭亂塗鴉！　簡體中文寫：狗屎、去死、廁所

記者羅翊宬／編譯

先前中國網紅「鐵頭」董光明曾於5月底晚間前往日本靖國神社，不僅在入口處石柱脫褲撒尿，甚至更以紅色噴漆塗寫廁所等字。豈料，靖國神社入口石柱今（19）日早晨又被人發現新的塗鴉，只見石柱上寫著簡體中文「去死」、「狗屎」、「廁所」等字。

根據《日本放送協會》、《富士新聞網》，位於東京都千代田區的靖國神社19日清晨4時又被人發現遭到塗鴉，只見神社入口處、標記「靖國神社」的社號標石柱上，竟然被人以黑筆用簡體中文塗寫「廁所」、「狗屎」、「軍國主義」、「去死」等不堪入目的字句。

靖國神社工作人員發現後，緊急撥打110向警方報案。

目前警視廳以毀損器物的方向偵辦案件，追緝隨意塗鴉靖國神社石柱的嫌犯。

據悉，現年36歲的中國籍網紅「鐵頭」董光明5月31日晚間10時在靖國神社脫褲撒尿，並用紅色噴漆在石柱寫下「Toilet（廁所）」，25歲中國籍男性許來玉負責拍攝，事後影片上傳至中國社群平台，兩人則從東京羽田機場搭機逃往中國上海，而日本警方則是逮捕定居埼玉縣朝霞市的29歲中國籍男性姜卓君，姜曾協助購買作案用的噴漆。