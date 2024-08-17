新北慶祝祖父母節　侯友宜與祖孫大跳健康操

▲侯友宜與祖孫一起跳新舊式健康操。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年8月第4個星期日為「祖父母節」，新北市政府今（17日）於新莊昌平國小舉辦慶祝活動，市長侯友宜親臨現場與大家一同慶祝，他與祖孫一起跳新舊式健康操，並進行大疊杯趣味競賽，透過互動交流，展現世代傳承與祖孫同樂。侯友宜強調，市府積極推廣家庭世代共學的理念，希望打造新北成為青銀共融的友善宜居城市。

侯友宜表示，新北市目前的老年人口有76萬人，即將步入超高齡社會，市府努力推動銀髮俱樂部、銀光咖啡館等，讓長輩有休閒娛樂的地方，同時也規劃適合祖孫之間互動的活動，讓長輩帶著孫子開心外出遊玩。他說，現代家庭結構日益小型化，祖孫三代的交流日趨薄弱，透過祖孫互動的活動可以促進不同世代間的融合。

▲侯友宜和小朋友及2對祖孫進行大疊杯趣味競賽。

今年的慶祝活動以「童趣」為主題舉辦闖關園遊會，由昌平國小學童與長者共同表演國民健康操與新式健康操舞蹈，侯友宜也一同跳新舊健康操。第一版國民健康操是臺灣光復後學校朝會或第二節大下課的健身活動、體育課前的暖身操，是阿公阿嬤的童年回憶；而新式健康操於87年出爐、93年再改版，旋律兼具本土與國際元素，包含臺灣民謠和美國童謠，還加入流行時尚呈現閩南Rap風。

教育局表示，本次活動規畫包含表演活動及闖關園遊會，攤位分為展覽區及闖關區。展覽區以島嶼記憶主題式跨域課程為主軸，展現新北在地化的校訂課程成果。闖關區則規劃四大主題，攤位內容包含童玩製作、互動、植栽等互動手做活動，創造年輕世代與長者共學共樂的機會，並學習尊重與關懷。