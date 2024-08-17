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新北身心障礙運動嘉年華　侯友宜體驗AR手搖車互動對戰

▲新北身心障礙運動嘉年華　侯友宜體驗AR手搖車互動對戰。（圖／新北市體育局提供）

▲新北市身障嘉年華侯友宜與民眾一起體驗AR手搖車。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

炎炎夏日室內運動也是消暑的新選項，2024年新北市身心障礙嘉年華於今（17日）正式展開，本次活動規劃了匹克球、羽球、飛盤、地板滾球、地板冰壺、壘球、電子飛鏢等7項運動，市長侯友宜上午出席開幕，與民眾一同體驗最新的科技元素虛實整合的AR手搖車體驗，讓身障市民在室內享受運動的樂趣，快樂揮汗運動又避免戶外高溫。

侯友宜表示，新北市將樹林體育園區打造為無障礙共融體育園區，裡面有完善友善的無障礙運動空間含身障健身房、全國最大的手搖車營運中心等，頗受好評，平時也提供身心障礙市民良好的運動去處，能在樹林體育園區找到多元的身障運動選擇，慢慢培養運動興趣，進而建立規律運動習慣。新北市更將在2026年主辦全國身心障礙運動會，是全國最盛大的身障運動賽會，歡迎大家踴躍來為選手加油。

▲新北身心障礙運動嘉年華　侯友宜體驗AR手搖車互動對戰。（圖／新北市體育局提供）

▲新北市身障嘉年華84歲林義文爺爺體驗AR手搖車。

體育局補充，今年活動的AR體驗互動對戰模式，具有趣味性、運動性及安全性，民眾可以在室內享受手搖車騎乘的樂趣，趣味的對戰賽除了可以挑戰自我外，在競爭的情境中，也能增進運動的樂趣與實際運動表現，又具有安全性，不容易受傷，未來將是身障運動的新選擇，讓身障運動推廣產生不同的可能。

相關體驗活動為了避開炎熱的室外環境，都在樹林體育園區室內場館舉行，提供身障市民舒適的運動環境，鼓勵身障市民踴躍參加，體驗多種身心障礙運動項目，當天進行完體驗還能集點換精美贈品，藉由此活動讓身障市民找到自己的運動興趣，並加入規律運動的行列。

▲新北身心障礙運動嘉年華　侯友宜體驗AR手搖車互動對戰。（圖／新北市體育局提供）

▲新北市身障嘉年華參加民眾體驗地板冰壺。

▲新北身心障礙運動嘉年華　侯友宜體驗AR手搖車互動對戰。（圖／新北市體育局提供）

▲新北市身障嘉年華千人歡聚板樹體育館同樂。

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