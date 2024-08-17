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「新北庇護情滿中秋」板車快閃開賣　蔡尚樺化身最佳銷售員

▲「新北庇護情滿中秋」板車快閃開賣。（圖／新北市勞工局提供）

▲新北市勞工局長陳瑞嘉與代言人蔡尚樺與12家展售工場代表合照。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為迎接中秋佳節，新北市勞工局今（17日）在板橋車站B1大廳舉辦「新北庇護 情滿中秋」展售活動，邀請新北12家庇護工場設攤展售，吸引絡繹不絕的路過民眾參觀選購，多款優質限定組合秒殺。勞工局長陳瑞嘉及代言人蔡尚樺也到場參與，逐攤巡禮鼓勵庇護員工。蔡尚樺除了化身最佳銷售員，更現場開啟「寵粉」模式，滿足現場粉絲合照要求。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市目前共有25家庇護工場，協助超過500位庇護員工就業，營業類型多樣多元，各庇護工場精心準備中秋限定產品，不僅精緻美味，用料也講求健康、乾淨，歡迎大家多多購買，希望讓參與展售的工場產品都能銷售一空。他也特別感謝年度代言人蔡尚樺，為庇護工場的展售、形象影片拍攝，都展現高度配合的態度。

▲「新北庇護情滿中秋」板車快閃開賣。（圖／新北市勞工局提供）

▲代言人蔡尚樺逐攤採購。

代言人蔡尚樺也分享表示，身為台中人，對於慈育庇護工場「仲月饗茶」禮盒裡的奶油酥餅、紅烏龍鐵觀音蛋黃酥，特別有印象，讓她有「一秒回到家」的感覺。蔡尚樺還回憶在樸樹咖啡樹林店拍攝形象片時，品嚐到單耳兔「生之歡慶」禮盒的咖啡、餅乾，以職人信念打造的滋味，讓她回味至今。

大合照之後，陳瑞嘉與蔡尚樺前往攤位巡禮，給到場設攤的庇護員工滿滿的鼓勵。今年喜憨兒推出「奇幻時光」禮盒，封面是透過AI繪出憨兒對中秋的印象，讓大家還沒吃月餅就能感受到滿滿的幸福能量。另外平時有使用香氛的蔡尚樺，也對慈佑庇護工場推出的法國精油製作的「森林漫步」香氛蠟燭所吸引。

▲「新北庇護情滿中秋」板車快閃開賣。（圖／新北市勞工局提供）

▲陳瑞嘉局長VS代言人蔡尚樺攤位巡禮。

展售會現場也邀請身心障礙表演者「能量天使」、「陳冠瑋薩克斯風」及「翊聲承諾」帶來精采的舞台演出，更有限時快閃優惠及不定時的好康活動，如打卡享有免費視障按摩體驗、消費滿199元可獲得1次轉動好運扭蛋機會，大量熱情採購的民眾，讓勞工局同仁忙到疲憊又開心。

市民朋友後續可透過蝦皮平台「新北市庇護工場網路商城」設置的「中秋專區」下單，單筆消費滿399元以上，可登錄發票參加「庇護399滿額購」抽獎活動，獎項包含IPhone15 Pro手機、掃拖機器人、Dyson吹風機等多項大獎。勞工局期待透過更多購買行動，讓新北庇護商品，陪伴大家度過一個美好中秋佳節。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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