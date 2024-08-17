2024八里城市沙雕展登場　17座沙雕免費拍KUSO照

▲八里城市沙雕展「火箭升空」沙雕引領民眾探索可愛星球。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度「八里城市沙雕展」於今（17日）在八里左岸公園正式登場，新北市政府高灘地工程管理處今年以「宇你相遇」主題，規劃三大展區「宇宙冒險、星際之旅、宇宙不思議」17座沙雕作品，還增添互動光影裝置及推出「小小沙雕師」活動體驗，帶領民眾感受星際冒險氛圍，展期即日起至10月13日，市民朋友千萬不能錯過。

侯友宜今日親臨活動現場揭開序幕表示，市府團隊從2020年至2024年重新打造五股到八里左岸的自行車道及周邊景點，如八里漫步廣場、米倉無限公園等，也榮獲工程會金質獎的肯定。近年來更是積極推動低碳旅遊，讓前來八里的遊客可以安心、安全、快樂的騎著腳踏車遊玩一整天。

▲侯友宜歡迎市民朋友一同來八里城市沙雕展。

侯友宜說，去年的沙雕展超過25萬人次造訪，成功帶動地方觀光發展，是八里著名的品牌活動；今年打造一系列宇宙冒險的故事，「火箭升空」沙雕引領民眾探索可愛星球、外星人等，夜間的互動燈光展現出奇幻宇宙氛圍，而周邊「夢幻情緣」光雕展則點亮八里左岸的夜晚，讓日夜都十分精彩，不妨趁著這個機會帶著全家一同親臨感受宇宙的奇幻魅力及八里水岸的無限美景。

高灘處長張修銘表示，今年沙雕展有別於往年，特別在展期間每週六推出「小小沙雕師」的免費體驗活動，自8月24日至10月12日計8天有64場可報名，希望透過親子同樂吸引更多民眾共襄盛舉，藉此也認識「八里城市沙雕」品牌。活動由專業沙雕師帶領大家一起製作專屬自己的沙雕作品，邀請大家一起來創作屬於自己的宇宙沙雕。

此外，沙雕展還與BALI水湾四季景觀餐廳以及八里福朋喜來登酒店合作，要讓各位欣賞沙雕之餘還有額外的小驚喜！展覽期間，出示當日沙雕拍照打卡畫面，於BALI水湾四季景觀餐廳消費用餐，即可享哈根達斯冰淇淋乙杯；而八里福朋喜來登酒店則提供了自助餐券及住宿券做為抽獎的獎品，更多資訊請密切鎖定「新北水漾」臉書粉絲專頁。

▲侯友宜為八里城市沙雕展揭開序幕，引領大家航向可愛星球。

▲歡迎各位地球的夥伴來到八里城市沙雕感受宇宙氛圍。

▲八里光雕展今年特別打造一座「神秘光雕」呼應沙雕主題。