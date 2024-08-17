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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基隆東岸商場爭議市府四連勝　財政部駁回NET異議

▲基隆新地標東岸商場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆東岸商場。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

東岸商場爭議基隆市政府不僅法律戰上連勝，在促參法的行政審議上也再下一城！NET（主富公司）不滿市府東岸商場ROT促參案審議由微風公司得標，向財政部提出異議，財政部於8月15日正式駁回NET之異議，認定NET的申訴無理由，市府對該促參案之範圍以及決議應予維持。

基隆市府發言人呂謦煒表示，市府不僅在法律上已獲得三連勝，財政部的行政審議結果也勝出，可見市府主張從頭到尾都站得住腳。

根據財政部促進民間參與公共建設審議決定書（案號：促113001號），財政部認為，NET主張申請須知並未規定簡報需全部由計畫主持人為之，受到差別待遇，但實際上市府早就通知要促參案各申請人、負責人或計畫主持人，應親自進行簡報，並提供「計畫主持人確認單」由NET填寫並加蓋公司大小章，但於甄審過程乃至甄審結果公布前，均未見NET提出質疑，市府對各申請人皆公平對待，也未剝奪NET表達意見之權利。

針對NET主張其對增建建物有所有權，市府將該部分納入促參範圍違法部分，財政部則認為，若NET對促參合約之範圍有疑慮，最晚應於法定異議期限（即民國112年12月31日，但因放假日延至113年1月2日）前提出，NET卻遲至113年1月24日才提出，已逾法定異議期間，市府以逾期為由不予受理，財政部也支持市府的處理結果。

至於NET主張市府應提出促參案中財務計畫部分之評分結果，應查證甄審程序評分不公部分，財政部認為，《最有利標評選辦法》於94年修正時，修正說明明文「各出席委員之評分或序位評比表」為應保守秘密之資料，市府不予提供並無不妥；此外，NET認為他們在財務計畫部分評比應得高分，但財政部認為，僅憑NET提供之資料，並不能證明其在該項目應得最高分，且此部分應該是甄審委員的專業經驗及判斷，所以無法進而推論甄審結果係對NET不公平。

基隆市府發言人呂謦煒表示，市府不僅在法律上已獲得三連勝，財政部的行政審議結果也勝出，可見市府主張從頭到尾都站得住腳，NET僅是不斷地透過各種程序，意圖製造輿論。市府將繼續依法守護基隆市民的財產不被財團侵佔，相信多數市民對於這種宛如「贏不了就翻桌」的作為，必定難以苟同，外界因東岸商場案而發起的政治動作，也無法獲得市民認同。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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