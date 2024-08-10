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韓反貪腐調查官輕生亡！被迫終結總統夫人名牌包案：違背良心很痛苦

▲▼尹錫悅,金建希,名牌包。（圖／VCG）

▲金建希因收受價值300萬的迪奧名牌包而遭炎上。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅的妻子金建希在和美籍韓裔牧師崔在永見面時，曾收受300萬韓元迪奧名牌包，密錄器影像去年底曝光。今年7月20日，金建希接受檢方傳喚調查12個小時。不過，南韓國民權益委員會指揮調查該案的高層公務員，卻在自宅輕生身亡，死前曾向親友控訴，在調查此案時遭受極大壓力，最後只能草草結案。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓國民權益委員會腐敗防止（打貪）局長金某於8日上午9時50分，陳屍在位於世宗特別自治市宗村洞的公寓大樓的房間內，該地點為其住處，房間內還留有一封遺書，雖然警方並未對外公開遺書內容，但被認為是指控生前指揮調查金建希案、李在明案時，遭遇執政黨國民力量與在野黨共同民主黨極大的壓力。

國民權益委員會腐敗防止局的職員A某，在事發當天發現局長金某並未前來上班，且無法取得聯繫，於是才前往局長金某的住處，當進入公寓大樓時，才發現金某早已陳屍在房間內。

報導指出，國民權益委員會腐敗防止局負責執行《請託禁止法》，必須承擔起清廉政策的制訂與推動、清廉評鑑、分析貪腐造成的影響、申訴不當人事聘用等繁重工作，最近更必須負責調查金建希收受迪奧名牌包、共同民主黨黨魁李在明今年1月遭刺殺時緊急出動醫療直升機等爭議案件。

兩起案件皆涉及南韓朝野兩大政黨的利益。

▲▼南韓第一夫人金建希昔日收受迪奧（Dior）名牌包過程的偷拍畫面。（圖／翻攝YouTube／서울의소리 Voice of Seoul News）

▲南韓第一夫人金建希昔日收受迪奧（Dior）名牌包過程的偷拍畫面。（圖／翻攝YouTube）

不過，自從金某在住處身亡後，其職員和親友卻死者喊冤，認為金某生前是因為在調查金建希案時遭遇上層極大的壓力，最後被迫於6月結束調查、終結此案。根據《韓民族新聞》，死者的親友公開先前的對話紀錄，直言金某被迫做出「違背良心」的決定。

據悉，國民權益委員會針對金建希收受迪奧名牌包一事，調查是否涉嫌違反《請託禁止法》，不過調查卻於今年6月9日以「並無違反事項」之理由終結。副委員長鄭勝允在隔天的記者會上表示，「基於該法並無針對涉及公務人員配偶的處罰規定，因此決定結案」。

一名經常和金某取得聯繫的親友在通話中向《韓民族新聞》透露，金某曾於本月6日在訊息當中吐露其面臨的心理壓力，且金某6月27日在一場酒宴當中，甚至主動打電話透露被高層施壓儘速終結金建希名牌包案。

當時金某曾向上級建議應將該案移交給司法機關調查，不過卻被上級主管拒絕，事後金某坦承，「雖然我的想法（和上級）不一樣，但卻無法反駁......真的好累」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

►南韓第一夫人金建希收受迪奧名牌包　昨檢方傳喚徹夜調查12小時

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