日本7.1致14傷「1人無意識」　29都道府縣發布南海海槽強震預警

▲日本8日發生7.1強震，造成不少損失。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

日本宮崎縣南部在當地8日下午4時43分發生規模7.1強震，氣象廳隨後分別在宮崎縣和高知縣觀測到50公分和20公分左右的海嘯，於是當局緊急發布警報，呼籲民眾做好防災準備。

據每日新聞報導，日本當局徹夜統計後，證實這場最大震度達6弱的地震目前已造成來自宮崎、熊本及鹿兒島等3個縣的14人受傷，患者主要集中在宮崎縣，其中1人無意識，另外還有2棟房屋倒塌。

與此同時，朝日新聞也指出，由於這場地震震源位在南海海槽地震的預想震源區域，發生大規模地震的可能性比平常高，因此氣象廳在8日晚間對沖繩縣到茨城縣的東京都、2個府，以及26個縣的707個市町村發布「南海海槽地震臨時訊息：巨大地震注意」。

相關警報提醒，鄰近地區接下來一周發生大地震的機率較往常更高，發生規模8以上地震的頻率更可能達「幾百分之一」，比平常高出數倍，呼籲民眾做好防災準備。民眾應盡快固定或強化家具、備妥防災用品、與家人約定好聯絡方式、確認前往最近避難中心的路線，而年長者或幼兒可考慮提前疏散至避難中心。