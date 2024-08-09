　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本警戒南海海槽地震　9日起連續一週發布每日彙報

▲▼日本發生規模7.1地震，房屋倒塌。（圖／路透）

▲日本規模7.1地震發生後，民宅倒塌。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真東京9日專電

日本氣象廳8日首度發布「南海海槽地震臨時情報」，表示南海海槽發生地震的可能性將比平時更高。氣象廳今天表示，從9日起連續一週，將在每天傍晚發布解釋地震活動情況的「關聯解說情報」。

讀賣新聞報導，氣象廳的「關聯解說情報」內容，包括說明震央區域的地震，以及地殼變動相關情況。

日本時間8日下午4時42分（台灣時間3時42分）左右，宮崎縣南部觀測到規模7.1地震，震央在宮崎縣外海的日向灘。氣象廳今天表示，日向灘附近的地震活動依舊非常活躍，連同昨天最大震度6弱的地震在內，截至9日上午10時，共觀測到14次震度1以上的地震。

昨天觀測到最大震度6弱的宮崎縣，今天上午召開災害應變本部會議，知事河野俊嗣強調，必須透過各種方式，反覆提醒民眾做好地震應變準備。

根據讀賣新聞統計，截至今天上午10時，在昨天地震中受傷的共有14人，包括宮崎縣8人、鹿兒島縣4人、熊本縣2人。鹿兒島縣有1棟住宅全毀、10棟住宅部分受損，宮崎縣也有10棟住宅毀損。

氣象廳昨天晚間發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），呼籲民眾今後一週注意可能會發生巨大地震。

▲▼ 。（圖／翻攝自日本氣象廳網頁）

▲氣象廳發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），呼籲民眾今後一週注意可能會發生巨大地震。（圖／翻攝自日本氣象廳網頁）

發布對象從沖繩縣到茨城縣的1都（東京都）2府（京都府、大阪府）26縣的707個市町村。26縣當中，靜岡縣、愛知縣、三重縣、滋賀縣、奈良縣、和歌山縣、德島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣，以及宮崎縣，均為全區域列入注意範圍。

位於靜岡縣御前崎市的中部電力濱岡核電廠在「南海海槽地震臨時情報」發布後進入24小時待機體制，工人持續在發電廠內巡邏，檢查可燃氣體、重油的儲藏設施，並持續對工地現場進行安全檢查。

日本首相岸田文雄今天下午宣布取消9日至12日出訪中亞哈薩克、烏茲別克與蒙古，表示作為「危機管理最高責任者的內閣總理大臣，謹慎起見，至少應該在氣象廳呼籲防範的一週時間內留守國內，確保政府能有萬全的應對措施與訊息傳播」。

岸田表示，發布「南海海槽地震臨時情報」是呼籲民眾為了可能發生的大地震做好準備，「呼籲國民平時就要確認防震應變準備，做好在發生地震時能夠立即避難的準備」。

他表示，「這不是要求事前避難，也不是具體通知會在特定期間發生地震，但因為是首次發布，我認為國民會感到非常不安」。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
八仙樂園鬼月廢墟... 「資深員工」意外現身
前奧運選手嗆林郁婷、克莉芙不該上場！　喊話敗將們：去挑戰結果
快訊／烏來溪水暴漲！3童受困溪中　畫面曝光
陽明海運貨櫃大爆炸！　近距離恐怖畫面曝光
台中肌肉男大生GG長滿小肉瘤　變成玉米串
快訊／陽明海運「貨櫃爆炸」　可能原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克散布美大選假訊息　多達50則、瀏覽量12億

幾個月前心臟病發　女和姊FaceTime「突然變成瑞典口音」傻眼

前奧運選手嗆林郁婷、克莉芙不該上場！　喊話敗將們：去挑戰結果

伊拉克擬修法　女性法定結婚年齡「降至9歲」一讀過關

日本警戒南海海槽地震　9日起連續一週發布每日彙報

女闖機場禁區詭卡「行李輸送帶」喪命！　監視器拍下最後身影

跳傘遇上「塵捲風」高空失控旋轉！　美女教練學員墜地雙亡

泰勒絲3場演出緊急取消！　粉絲「擠爆維也納街道」合唱療傷

帥到爆紅！韓射擊銀牌女將昏倒　被抬上擔架送醫畫面曝光

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手　觀眾噓爆吃黃牌

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

外國選手跪求台灣珍奶徽章 擊劍王子陳弈通出手助圓夢！

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範

用2萬多水平儀幫女友剪髮　男友順利修剪！成果超自然

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

馬斯克散布美大選假訊息　多達50則、瀏覽量12億

幾個月前心臟病發　女和姊FaceTime「突然變成瑞典口音」傻眼

前奧運選手嗆林郁婷、克莉芙不該上場！　喊話敗將們：去挑戰結果

伊拉克擬修法　女性法定結婚年齡「降至9歲」一讀過關

日本警戒南海海槽地震　9日起連續一週發布每日彙報

女闖機場禁區詭卡「行李輸送帶」喪命！　監視器拍下最後身影

跳傘遇上「塵捲風」高空失控旋轉！　美女教練學員墜地雙亡

泰勒絲3場演出緊急取消！　粉絲「擠爆維也納街道」合唱療傷

帥到爆紅！韓射擊銀牌女將昏倒　被抬上擔架送醫畫面曝光

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手　觀眾噓爆吃黃牌

2024國會改革　改革還是濫權？

北屯市郊房價拉近　4期重劃區捷運2房最熱賣

鳴沙山萬人演唱會遇沙塵暴　「能見度降至0」遊客急走避疏散

租屋處有小陽台！她猶豫「要買洗衣機嗎」　眾人全點頭：比較衛生

彭啓明嘆「談核能藍綠自動歸隊」　氣候委員會將弭平資訊落差

柯志恩自爆險遭詐騙過程　喊話政府：打詐預算將達73億請拿出成績

樂意7月營收5.31億元！新遊戲助攻　連2個月坐穩億元門檻

代理教師「不採計職前年資」判違憲　全教總：應立即修法全國一致

馬斯克散布美大選假訊息　多達50則、瀏覽量12億

移工騎150km迷航　台中警花 「秀賢」靠翻譯軟體助返家

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

國際熱門新聞

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

林郁婷與阿爾及利亞女將遭對手羞辱！義大利奧會曝內幕

男師目睹少女家門口被性侵　英勇掏槍救人

林郁婷陷性別爭議　韓媒亂下標「XY染色體」

「南海海槽」3大QA一次看

抽血斷髮！印度女將金牌戰超重150克失格

嗆克莉芙是男人　綜合格鬥選手致歉：我搞錯了

看YT自學射箭登奧運　他射出1分意外爆紅

加拿大AV辣妹奪銅「狂扭電臀」嗨翻

更多熱門

相關新聞

韓射擊銀牌女將昏倒　送醫畫面曝光

韓射擊銀牌女將昏倒　送醫畫面曝光

南韓31歲銀牌射擊女將金藝智9日在南韓記者會上突然痙攣後昏倒，經CPR搶救之後恢復意識。依據南韓媒體曝光的現場畫面，當時記者會現場其實有不少人，在她倒下之後，她被抬上擔架送往醫院。

警戒南海海槽地震！部分新幹線減速

警戒南海海槽地震！部分新幹線減速

日本呼籲注意大地震　首相取消出訪中亞

日本呼籲注意大地震　首相取消出訪中亞

日本7.1強震致14傷　29都道府縣發強震預警

日本7.1強震致14傷　29都道府縣發強震預警

宮崎地震前30秒！貓群抬頭警戒

宮崎地震前30秒！貓群抬頭警戒

關鍵字：

地震日本南海海槽氣象廳岸田文雄日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人

林郁婷金牌戰「波蘭PO一張圖」　網怒：翻譯很不妙

陸媒辛辣提問　郭婞淳高EQ回應

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

少林最帥武僧「秋風」車禍離世 最後發文：我去遠方的秋天拍視頻了

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！親揭進管制區原因

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆

陸記者考全紅嬋英文…秒被「8字」拒絕

阿嬤過世缺席…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

更多

最夯影音

更多

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面