日本警戒南海海槽地震　9日起連續一週發布每日彙報

▲日本規模7.1地震發生後，民宅倒塌。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真東京9日專電

日本氣象廳8日首度發布「南海海槽地震臨時情報」，表示南海海槽發生地震的可能性將比平時更高。氣象廳今天表示，從9日起連續一週，將在每天傍晚發布解釋地震活動情況的「關聯解說情報」。

讀賣新聞報導，氣象廳的「關聯解說情報」內容，包括說明震央區域的地震，以及地殼變動相關情況。

日本時間8日下午4時42分（台灣時間3時42分）左右，宮崎縣南部觀測到規模7.1地震，震央在宮崎縣外海的日向灘。氣象廳今天表示，日向灘附近的地震活動依舊非常活躍，連同昨天最大震度6弱的地震在內，截至9日上午10時，共觀測到14次震度1以上的地震。

昨天觀測到最大震度6弱的宮崎縣，今天上午召開災害應變本部會議，知事河野俊嗣強調，必須透過各種方式，反覆提醒民眾做好地震應變準備。

根據讀賣新聞統計，截至今天上午10時，在昨天地震中受傷的共有14人，包括宮崎縣8人、鹿兒島縣4人、熊本縣2人。鹿兒島縣有1棟住宅全毀、10棟住宅部分受損，宮崎縣也有10棟住宅毀損。

氣象廳昨天晚間發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），呼籲民眾今後一週注意可能會發生巨大地震。

▲氣象廳發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），呼籲民眾今後一週注意可能會發生巨大地震。（圖／翻攝自日本氣象廳網頁）

發布對象從沖繩縣到茨城縣的1都（東京都）2府（京都府、大阪府）26縣的707個市町村。26縣當中，靜岡縣、愛知縣、三重縣、滋賀縣、奈良縣、和歌山縣、德島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣，以及宮崎縣，均為全區域列入注意範圍。

位於靜岡縣御前崎市的中部電力濱岡核電廠在「南海海槽地震臨時情報」發布後進入24小時待機體制，工人持續在發電廠內巡邏，檢查可燃氣體、重油的儲藏設施，並持續對工地現場進行安全檢查。

日本首相岸田文雄今天下午宣布取消9日至12日出訪中亞哈薩克、烏茲別克與蒙古，表示作為「危機管理最高責任者的內閣總理大臣，謹慎起見，至少應該在氣象廳呼籲防範的一週時間內留守國內，確保政府能有萬全的應對措施與訊息傳播」。

岸田表示，發布「南海海槽地震臨時情報」是呼籲民眾為了可能發生的大地震做好準備，「呼籲國民平時就要確認防震應變準備，做好在發生地震時能夠立即避難的準備」。

他表示，「這不是要求事前避難，也不是具體通知會在特定期間發生地震，但因為是首次發布，我認為國民會感到非常不安」。