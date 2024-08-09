擔憂大地震！日人「搶購瓶裝水」貨架全掃空　專家急籲別囤貨

▲日本部分民眾把瓶裝水搶購一空。（圖／翻攝X@pipimama0603）



記者吳美依／綜合報導

日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，氣象廳也發布「南海海槽地震臨時情報」，警告未來一周可能發生巨大地震，導致部分民眾開始搶購防災用品，許多超市或店家的「瓶裝水」一瓶也不剩的畫面，更在X上瘋傳，讓專家趕緊出面呼籲保持冷靜、切勿囤貨。

NHK報導，被指定為「南海海槽地震防災對策推進區域」的地方，越來越多人湧入超市、藥妝店、生活家居店、五金電器行購買飲用水，許多店面的貨架都被掃光。此外，即時食品、卡式爐與煤氣瓶、固定家具的支撐竿及防滑墊等，也都成為熱賣商品。

▲貨架被清空的畫面在X流傳，專家呼籲切勿囤貨。（圖／翻攝X@Arin_Yumi）



8日晚間開始，茨城縣笠間市「HOME CENTER山新友部店」購買飲用水的人潮就逐漸增加，員工已經把倉儲裡的50箱瓶裝水上架，又追加訂購了70箱。副店長白土宗典說，「地震消息傳出後，昨晚開始買水的顧客明顯變多，預計銷量將達到平時的10倍。」

隨著搶購風潮延燒，國家防災對策專家組織成員、名古屋大學名譽教授福和伸夫表示，在這個資訊混亂的時代，希望大家保持冷靜、過好日常生活，同時做好防震準備，不須太過驚慌，「盲目與過度的搶購行動，可能會引發連鎖反應」。

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