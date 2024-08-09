帥到爆紅！韓射擊銀牌女將昏倒　被抬上擔架送醫畫面曝光

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記者詹雅婷／綜合報導

南韓31歲銀牌射擊女將金藝智（김예지）9日在南韓記者會上突然痙攣後昏倒，經CPR搶救之後恢復意識。依據南韓媒體曝光的現場畫面，當時記者會現場其實有不少人，在她倒下之後，她被抬上擔架送往醫院。

회견 중 실신 김예지 의료진 "이상 소견 없어,과로해 휴식 필요"https://t.co/LzLGt6SjKa — 연합뉴스 (@yonhaptweet) August 9, 2024

中央日報、韓聯社報導，這場記者會地點位在全羅北道任實郡（Imsil）一處射擊場，在記者會開始之後，金藝智突然在現場痙攣昏倒。

現場人員立刻撥打119通報，金藝智在現場接受緊急措施，所幸大約10分鐘後她的身體狀況恢復，隨後被抬上擔架送往附近醫院，接受徹底評估檢查。這場記者會也宣布取消。

教練說，這是金藝智第一次發生這種情況，她沒有痼疾，「可能是因7月中開始行程緊湊，疲勞累積加上現場來了很多媒體記者導致緊張」。地方當局也推測是因太過疲勞，未來會持續觀察。

金藝智7月28日在10公尺空氣手槍項目摘銀，於8月7日返回南韓。她在奧運賽場上反戴鴨舌帽、冷酷專注開槍的神情讓她爆紅，宛如電影中的女殺手，帥氣模樣圈了無數粉絲。

▼金藝智已於本周返回南韓。（圖／路透）