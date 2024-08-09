　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

帥到爆紅！韓射擊銀牌女將昏倒　被抬上擔架送醫畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

南韓31歲銀牌射擊女將金藝智（김예지）9日在南韓記者會上突然痙攣後昏倒，經CPR搶救之後恢復意識。依據南韓媒體曝光的現場畫面，當時記者會現場其實有不少人，在她倒下之後，她被抬上擔架送往醫院。

中央日報、韓聯社報導，這場記者會地點位在全羅北道任實郡（Imsil）一處射擊場，在記者會開始之後，金藝智突然在現場痙攣昏倒。

現場人員立刻撥打119通報，金藝智在現場接受緊急措施，所幸大約10分鐘後她的身體狀況恢復，隨後被抬上擔架送往附近醫院，接受徹底評估檢查。這場記者會也宣布取消。

教練說，這是金藝智第一次發生這種情況，她沒有痼疾，「可能是因7月中開始行程緊湊，疲勞累積加上現場來了很多媒體記者導致緊張」。地方當局也推測是因太過疲勞，未來會持續觀察。

金藝智7月28日在10公尺空氣手槍項目摘銀，於8月7日返回南韓。她在奧運賽場上反戴鴨舌帽、冷酷專注開槍的神情讓她爆紅，宛如電影中的女殺手，帥氣模樣圈了無數粉絲。

▼金藝智已於本周返回南韓。（圖／路透）

▲▼南韓冷臉女神射金藝智(김예지)。（圖／路透）

▲▼南韓冷臉女神射金藝智(김예지)。（圖／路透）

▲▼ 南韓31歲射擊女選手金藝智 。（圖／路透）

▲▼ 南韓銀牌射擊女將金藝智。（圖／路透）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
韓女射擊手突痙攣昏倒！送醫畫面曝光
認「用別人名義開小草咖啡廳」　陳佩琪致歉：不知違法已託人撤銷
碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法
巨雷擊中！16F大樓牆角「削掉一塊」砸中人　畫面曝光
快訊／國家警報再響！大雷雨灌4縣市
比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手
獨／收孫安佐禮物「開心到狂親」　孫鵬驚喜：很開心
快訊／信義區怪手4樓高墜落！　駕駛受困搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰勒絲3場演出緊急取消！　粉絲「擠爆維也納街道」合唱療傷

帥到爆紅！韓射擊銀牌女將昏倒　被抬上擔架送醫畫面曝光

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手　觀眾噓爆吃黃牌

警戒南海海槽地震！部分新幹線、鐵路減速　海水浴場關閉

日本示警「南海海槽地震」　首相岸田文雄取消出訪中亞

奧運銅牌才拿1周「掉漆又刮傷」　美滑板好手傻眼：去打仗嗎？

曾嗆克莉芙是男人！　綜合格鬥選手公開致歉：我搞錯了

日本7.1致14傷「1人無意識」　29都道府縣發布南海海槽強震預警

「游一半斷氣」沒人發現！塞爾維亞好手漂屍湖中　直播鏡頭全拍下

酒吧飲料被下藥　2女大生喝下「2分鐘內趴桌昏倒」恐怖畫面曝

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

外國選手跪求台灣珍奶徽章 擊劍王子陳弈通出手助圓夢！

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

沒洗澡可上床請舉手　見台下一片老師崩潰

泰勒絲3場演出緊急取消！　粉絲「擠爆維也納街道」合唱療傷

帥到爆紅！韓射擊銀牌女將昏倒　被抬上擔架送醫畫面曝光

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手　觀眾噓爆吃黃牌

警戒南海海槽地震！部分新幹線、鐵路減速　海水浴場關閉

日本示警「南海海槽地震」　首相岸田文雄取消出訪中亞

奧運銅牌才拿1周「掉漆又刮傷」　美滑板好手傻眼：去打仗嗎？

曾嗆克莉芙是男人！　綜合格鬥選手公開致歉：我搞錯了

日本7.1致14傷「1人無意識」　29都道府縣發布南海海槽強震預警

「游一半斷氣」沒人發現！塞爾維亞好手漂屍湖中　直播鏡頭全拍下

酒吧飲料被下藥　2女大生喝下「2分鐘內趴桌昏倒」恐怖畫面曝

台北市新秘境！舊宿舍老屋改建成「圓山驛」　供應屋台點心與關東煮

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

郭子乾力挺拳擊好手林郁婷　再挺吳鳳要網友將心比心

散布「抓到賄選」假圖　立委陳俊宇競選團隊2人遭起訴

F-22戰機抵達中東！　美國防部：若遭攻擊會保護以色列

婁峻碩跟陳念琴有私交「上場前都聽他歌」　奪牌祝賀訊息曝光！

肌肉男大生GG長滿小肉瘤「變成玉米串」　抽血確診愛滋秒崩潰

泰勒絲3場演出緊急取消！　粉絲「擠爆維也納街道」合唱療傷

都不敢開冷氣！夏季電費一來他大崩潰「快跟租金一樣貴」

快訊／3地升級豪雨　18縣市持續豪大雨特報　　

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

國際熱門新聞

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

林郁婷與阿爾及利亞女將遭對手羞辱！義大利奧會曝內幕

林郁婷陷性別爭議　韓媒亂下標「XY染色體」

「南海海槽」3大QA一次看

抽血斷髮！印度女將金牌戰超重150克失格

男師目睹少女家門口被性侵　英勇掏槍救人

看YT自學射箭登奧運　他射出1分意外爆紅

加拿大AV辣妹奪銅「狂扭電臀」嗨翻

嗆克莉芙是男人　綜合格鬥選手致歉：我搞錯了

即／日地震上修7.1！海嘯注意報區域擴大

更多熱門

相關新聞

日本呼籲注意大地震　首相取消出訪中亞

日本呼籲注意大地震　首相取消出訪中亞

日本8日發生規模7.1大地震，隨後發布「南海海槽地震臨時情報」。日本首相岸田文雄原本預計今（9）起出訪中亞3國，但如今決定取消海外行程，留守國內坐鎮。

奧運銅牌才拿1周「掉漆又刮傷」！

奧運銅牌才拿1周「掉漆又刮傷」！

莊智淵皺眉「碎唸高承睿」　迷因圖瘋傳！內容曝

莊智淵皺眉「碎唸高承睿」　迷因圖瘋傳！內容曝

石智勇奧運三連霸失利 挺舉191公斤「啪」一聲：內收肌可能斷了

石智勇奧運三連霸失利 挺舉191公斤「啪」一聲：內收肌可能斷了

回顧郭婞淳巔峰時期「總和249公斤」　他愣喊猛

回顧郭婞淳巔峰時期「總和249公斤」　他愣喊猛

關鍵字：

射擊奧運金藝智日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人

林郁婷金牌戰「波蘭PO一張圖」　網怒：翻譯很不妙

陸媒辛辣提問　郭婞淳高EQ回應

少林最帥武僧「秋風」車禍離世 最後發文：我去遠方的秋天拍視頻了

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆

「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰　67歲父還有18歲兒

阿嬤過世缺席…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！親揭進管制區原因

女駕駛違規左轉！騎士噴飛5圈重摔慘死　她下車只看車頭

更多

最夯影音

更多

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面