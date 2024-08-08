氣候變遷會議激辯4小時？　賴清德笑：媒體會猜大家是不是吵起來

▲總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德8日主持首場氣候變遷策略委員會，歷時長達4個小時。在會議結束後，賴清德裁示時笑說，或許媒體會猜測，大家在裡面是不是吵起來，但他看來氣氛「不激烈也不激動」，反而是很積極。總統府副秘書長張惇涵表示，核能議題沒有實質討論，聚焦採用綠色能源達成永續目標。

由於在本次委員會開會前，一直被視為「擁核派」的和碩董事長童子賢，多有主張重啟核能的發言，而本次會議也被視為賴政府直球對決核電議題的戰場。因此，在閉門會議長達4小時之下，賴清德於會議結束後，開玩笑地說，今天有非常多元的討論，討論也非常深入，或許媒體跟外界會猜測，已經到八點，大家是不是在裡面吵起來，但在他看來，氣氛「不激烈」，也「不激動」，反而是「很積極」。

賴清德說，這次會議，環境部針對氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊，提出評估報告。台電公司，則報告了台灣電力供需的轉型和挑戰。從中，要誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題，這需要各位委員持續提供寶貴意見。

賴清德表示，尤其這個委員會要討論處理的議題，不只今天這兩個報告案，更是涵蓋淨零路徑、公正轉型、永續綠生活等七大主軸，非常龐雜。他指出，接下來將每季定期召開一次會議，這個委員會也將與「行政院永續會」對接。

賴清德說，感謝今天政府代表在委員會的報告案，都有事先向行政院卓榮泰院長報告。他希望，未來的會議，各部會的報告案，都能循今天的模式，經過行政院卓榮泰院長核可後，再來到委員會進行討論。

此外，賴清德也要求副召集人、行政院副院長鄭麗君、執行秘書彭啓明，將行政院因應氣候變遷的相關政策作為及進度，列為本委員會每次會議的報告事項，透過這個委員會，每三個月一次的報告，強化社會溝通，讓社會大眾更了解政府的施政與努力。

不過，對於核能議題，並非外界所猜測，確實沒有太過激烈的討論。張惇涵表示，會中核能議題沒有實質討論，聚焦採用綠色能源達成永續目標，是產業發展重要關鍵，半導體產業供應鏈是全世界重要基礎建設，台灣供應鏈跟世界接軌，客戶很多是RE100的倡議者等進行討論。

另外，由於本次會議討論環節採閉門的形式，在會議內容的公開機制的問題上，張惇涵表示，今天雖然是第一次委員會，但其實已經開了無數次的會前會，溝通是一直存在的，在議事規則上，也有委員提案，在下次會議進行前，要將本次會議紀錄送給各委員確認，並且在最短時間約一個月內公開上網。