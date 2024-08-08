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實踐環境、經濟雙贏　曹世綸：持續綠能基礎佈建關乎半導體業留台

▲▼總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德8日主持「氣候變遷對策委員會」第一次會議。會中，產業代表之一、現為國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁的曹世綸，對台灣半導體產業發展提出5點建議，包括採用綠能達成永續目標、能源轉型、推動再生能源、企業加速減碳以及半導體產業持續努力減碳等。

曹世綸表示，第一，採用綠色能源達成永續目標，是台灣半導體行業穩定發展、提升競爭力的關係。台灣半導體在世界扮演不可或缺角色，台灣半導體產業如果要能夠保持國際競爭力，綠色能源和再生能源使用事關重大，希望政府可以持續推進綠色能源基礎佈建，這也是半導體行業留在台灣最重要的因素。

第二，能源轉型是必然。曹世綸說，很期待台灣可以做二次能源轉型，穩定供電，發展多元綠能。根據IDA數據，全球百分之三十都來自再生能源，台灣目前再生能源比例還有很多可以成長空間，這是我們希望可以提倡的第二點。

第三，繼續推動再生能源。曹世綸指出，過去8年，風力發電和太陽能發電是再生能源雙主軸，但目前面臨社會誤會，在推動上面必須繼續加強。如何繼續推動再生能源，特別是在風電、太陽能進一步推展，對台灣社會非常重要。

第四，企業應該加速減碳，各行各業正在加速減碳行動，這是因應全球市場需求，根據台灣環保署2023年數據，台灣碳排放量比之前少，這是很多人努力的成果，但還是可以進一步加強。第五，半導體行業持續努力減碳和使用綠色能源，是實踐環境和經濟雙贏狀況。

曹世綸表示，肯定總統賴清德成立委員會平台，凝聚共識、充分討論。台灣社會缺乏建立在事實、數字，以及全面性平台上面的討論，透過共同平台，台灣能源永續相關議題、利害關係人，能夠在此討論，凝聚社會共識，找到淨零碳排的解方、達成台灣永續未來目標。

針對綠能發展以及環保永續的議題，曹世綸認為，社會上很多討論猶如瞎子摸象，每個人都是用手上拿到的數字進行論述，因此非常肯定有這樣的平台，讓以事實為基礎、全民為共識，讓不同利害關係人都可以在這樣的平台上，達成公開透明的討論。

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