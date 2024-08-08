台灣40年後將「沒有冬天」衝擊溫泉業　未來颱風減少但傷害更大

▲環境部長彭啓明以「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」為題報告。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德8日主持「氣候變遷對策委員會」第一次會議，會中由環境部長彭啓明以「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」為題打頭陣。他在報告中指出，台灣在2065年就沒有冬天了，夏天會長達半年，降雨、暴雨強度會增加，颱風減少但傷害提高；而因氣溫上升，勢必衝擊如溫泉業者，因此這已非單純環保議題，更牽涉未來產業轉型。

彭啓明在報告中指出，台灣溫度升溫，尤其六都非常驚人，台灣面臨了全球暖化的挑戰。他說，台灣的影響跟世界是同步的，甚至會更厲害，未來2065年，就沒有冬天了，這會衝擊很多產業，夏天長達半年，降雨增加，暴雨強度也會顯著成長，颱風雖然減少，但侵襲的颱風強度跟降雨都會增加，也就是說，我們希望颱風帶來雨量，可是傷害會更嚴重。

彭啓明表示，未來降雨的風險，在西半部降雨衝擊會有顯著提升，坡地災害的部分會有影響，特別是對原住民朋友會有相當大的衝擊；此外，也會影響到生理健康，在越來越熱的狀況下，心血管跟重度憂鬱症比例會增加，尤其是六都特別嚴重。

▼環境部長彭啓明以「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」為題報告，未來氣溫增溫，冬季將縮短，而夏季延長。（圖／翻攝彭啓明簡報）



在糧食安全方面，彭啓明表示，現在可以靠進口，可是其實是全球都會有影響，台灣在供應鏈中是會受到衝擊的；另外，目前森林樣態是滿好的，但未來也是會受到大幅度的侵害。

至於目前政府的因應策略，大致可分為三大方向：「永續發展」、「減災防災」，以及「氣候變遷調適」。彭啓明說，減碳是為了救世界，調適是救台灣，他舉例，過去秋冬時間有5個月，但到了2050年可能剩下3個月，到了2060年或2070年，可能就沒有冬天了，礁溪的泡湯業者怎麼辦，相關產業會受到衝擊，這已經不是環保而已，而是產業轉型的議題。

因此，對於未來推動的重點，則聚焦在「防災」、「淨零」與「調適」，三位一體。彭啓明表示，這符合總統賴清德韌性永續國土政策，目前防災跟淨零都有編列相關經費，但在「調適」方面，會是未來積極強化的地方。

另外，「碳定價」的部分，彭啓明表示，會依「氣候變遷因應法」，推動國內碳定價，採碳費先行，透過優惠費率鼓勵實質減量，並搭配自願減量核發減量額度等多元機制，以大帶小，擴大減量參與，加大加速減量。

▼環境部長彭啓明以「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」為題報告。（圖／翻攝彭啓明簡報）

