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賴清德拋3條件「核安、核廢料、社會共識」　可接受新的核能技術

▲▼總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

台電董事長曾文生8日於首場「氣候變遷對策委員會」中，以「台灣電力共需的轉型與挑戰」為題進行報告。針對社會各界高度關注的核能議題，賴清德在聽取報告後表示，無論是面對新的核能技術，或者現有核電廠存廢的問題，都必須先經過社會對話，取得社會共識，來妥善解決核安、核廢料，以及法制面等諸多問題。

針對近期社會各界高度關注的核能議題，賴清德在會中裁示指出，「非核家園」是寫在《環境基本法》第23條，法定的國家政策目標，而2018年的「以核養綠」公投案通過後，民進黨政府也尊重公投結果，由行政院提案修法，經過立法院三讀，刪除了《電業法》關於2025的年限規定。

賴清德表示，環境在能源政策上，當前政府的重要工作是：第一，我們要確保穩定供電；第二，我們要優先努力開發多元綠電；第三，我們也不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的、先進的核能技術。

賴清德強調，無論是面對新的核能技術，或者現有核電廠存廢的問題，都必須先經過社會對話、取得社會共識，來妥善解決核安、核廢料，以及法制面等諸多問題。

賴清德說，有委員提到，日本在311東北大地震後所成立的「原子力規制委員會」，雖然已經同意17座核電機組重啟；但在上週，「日本原子力規制委員會」以無法排除活斷層、不符安全標準為理由，不同意日本敦賀核電廠2號機重啟運轉。

賴清德說，從台電的簡報，相信大家都可以體認，每個能源選項，在不同層面，都會遭遇到不同的困難，而這正是推動「二次能源轉型」時，台灣社會要共同面對的問題。我們也難以透過一次的會議，就能下一個意見一致的定論。

然而，賴清德認為，無論是政府、企業、社會，對於國家的能源治理，大家都有共同的責任。他會請行政團隊充分揭露資訊，無論是這個委員會，或者整體台灣社會，都能夠在共同的事實基礎上，檢視過去能源轉型的經驗，正視未來能源治理的挑戰，就「二次能源轉型」的治理模式，進一步理性、積極討論。

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