環團肯定賴清德掌舵迎氣候變遷挑戰　籲政府公布用電大戶名單

▲總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德8日主持「氣候變遷對策委員會」首次會議，環境部長彭啟明於會中報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」。台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，政府應該公布用電大戶名單，在台灣邁向AI 科技島的同時，也應要求及監督用電大戶善盡企業社會責任，以昭公信。

據了解，何宗勳在會中發言時提到，氣候變遷全球危機，是國家責任、是總統無法迴避重大挑戰。國家首先面對就是2030減排43%的挑戰，對於賴總統願意成為推動掌舵者，親自領軍成立「國家氣候變遷對策委員會」，不少環保團體與公民團體都表示認同與肯定。

何宗勳談到，希望短期內能制定「2030淨零減排43%」行動綱領綠皮書。並整合中央與地方資源，發展出人民有感願意行動「節能、減碳、節稅」機制與方案。例如個人行動節能減稅App，整合地方與中央系統，結合虛擬貨幣概念，回饋現金與節稅機制；還有交通工具去碳化、鼓勵搭乘或換購低碳交通工具；生產、消費低碳糧食；建築節能標章；公民電廠多元化等。

另外，何宗勳也認為，公務員應強化「氣候變遷」專業職能各部會及各地方政府之溫室氣體減量與調適策略，應依循國家科學報告，並加強氣候變遷專業職能。

何宗勳說，「氣候變遷危機」理念與行動應該擴大「公民參與」根植人心，融入「校園班班」與「社區村、里、鄰」教育，深植人心。當目標確認，應舉辦千、萬場說明會，凝聚全民共識。目標清晰也有助於產業進行投資與轉型。

而何宗勳也認為，政府應該公布用電大戶名單，在台灣邁向AI 科技島的同時，也應要求及監督用電大戶善盡企業社會責任，以昭公信。

此外，在協和新燃氣一號機預計2030年6月商轉，新二號機商轉時程更在2033 年之後，有團體建議評估協和燃油電廠今年底除役後，直接轉型再生能源加儲能電廠，加速減碳決心。

另外，與會的地球公民基金會董事長李根政，今也提出臨時提案，主旨是希望行政院建制資訊平台釐清核電相關資訊，建立高品質公共討論基礎。他認為，近期台灣就核能、小型核電廠、核廢料、新核能技術進展等，有許多資訊落差，大家對於國家核電延役與高階、低階核廢料處理的法定程序，同樣是一知半解，因此討論必須建立在共同、核實的基礎上對話，才能避免台灣社會避免進入極為分裂狀況。