台電提出台灣能源6大挑戰　坦言「未來3年供電壓力最大」

▲台電公司董事長曾文生以「台灣電力供需的轉型與挑戰」為題進行報告。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德8日主持氣候變遷對策委員會第一次會議，會中台電公司董事長曾文生以「台灣電力供需的轉型與挑戰」為題進行報告。曾文生在報告中提出「6大挑戰」，更坦言供電的壓力最大，是在接下來的2024年到2027年的這三年間。

首先，針對台灣供電穩定的議題上，曾文生表示，過去幾年的改變，第一件事情就是，台灣電力供應逐步走向穩定。他指出，從2015年開始，備轉容量率小於6%的天數，2015年為33天、2016年是80天、2017年是104天，而2018年為29天；可是在2020年後，雖然有發生大型跳電的電網事故，但備轉容量率低於6％的，日間都是個位數，而夜間尖峰在2021年是17天、2022年是8天，「但2023年沒有發生過」。

曾文生強調，去年（2023年）是用電負成長，這代表之前的準備足夠多，所以去年表現特別好。但是他也坦言，長期來看，仍要面對用電量增加的挑戰，而台灣供電穩定最大的轉變，主要是日尖峰不再是供電瓶頸，13個太陽光電在下雨時一樣可以供電，主要供電瓶頸落在夜尖峰，少了太陽光電，調度傳統機組的機會比較大。

曾文生指出，過去中午電價比較貴，但現在改成夜尖峰比較貴，而台灣水力電廠，晚上發電的結果就是讓供電可以增加。他說，有效調度之下，把需求時間作轉換，也把水利發電時間改在晚間，電力需求上升下，仍然可以穩定供應。

▼台電公司董事長曾文生以「台灣電力供需的轉型與挑戰」為題進行報告。（圖／翻攝曾文生簡報）



不過，曾文生在報告中也不諱言，台電未來仍面臨6大挑戰，可歸納整理如：「電成長率倍增」、「需求型態改變」、「加速開發電源」、「強化電網韌性」、「區域供需平衡」，以及「加速減碳」等。

首先，在「電成長率倍增」方面，曾文生報告中指出，全國電力消費，在2008年至2023年均成長是1.06%，而2024年至2033年均成長是2.79%；另外，夜尖峰負載，在2008年至2023年均成長是0.84%，而2024至2033年均成長是2.80％。

在「需求型態改變」方面，曾文生指出，主要用電增加的兩個城市，是高雄跟新竹，這是明確的需求，半導體產業一定要有科學園區開闢才會有用電增加，因此以此可來估算用電。

在AI產業的需求改變推估上，是依據業者的用電計畫均化，加上AI伺服器內銷量來推估；而半導體產業，則是依據業者的用電計畫，參照歷史實績來推估。

另外，在「加速開發電源」挑戰部分，曾文生表示，目前已經核定並在興建的天然氣發電機組會在2026年陸續完工，而今年也會陸續啟動大林電廠，和通霄電廠的招標工作，同時也加速替代燃煤，和燃油電廠的相關計畫。

曾文生表示，供電的壓力最大還是在接下來這幾年，也就是2024年到2027年的這三年間。他表示，夜間備用容量從302萬瓩至338萬瓩，備用容量率大約就是7%至8％，如果遇到機組故障，大概可以維持在200萬瓩左右，他坦言，這個數字相對來講，「確實是有一點點緊的狀況」。

再者，「強化電網韌性」部分，曾文生表示，目前電網多為「集中」、「屋外式」，未來正在執行「分散工程」，目的是降低電網集中風險，增加重要樞紐變電所、電廠直供園區輸電線、增建再生能源升壓站等；也會執行「強固工程」，也就是提升設備的穩定程度，加速老舊設備更新及容量擴充，增加儲能設備、變電所屋內化作業」，最後是「防衛工程」，以此來阻止停電事故的擴散。

在「區域供需平衡」方面，曾文生點出，「北東電網供需嚴重失衡」問題，在對策方面，協和電廠除役後轉為緊急備用電力設施，並且在夏季尖峰維持發電；另外，推動協和電廠更新改建計畫，這樣是要改善中電北送的電力潮流量，以及北東電網的供需缺口。

至於「加速減碳」方面，主要以深度節能、多元綠能與燃氣橋接三大手段。在深度節能部分，節能產業進行投資獎勵、賦稅減免措施，也推動設備汰舊換新、建築效能評估，以及能源資訊管理系統的推動；能源綠能部分，則持續推動太陽能光電、離岸風電，以及加速地熱、生質能、海洋能開發，還有研擬氫能的發展策略；最後，燃氣橋接部分，持續推動以氣渙煤，混氫減碳與碳捕捉等工作。