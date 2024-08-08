用愛之手打造「冠軍爸爸」　基隆七堵親子館親子齊歡樂

▲基隆七堵親子館親子齊歡樂。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府兒童及少年事務處今（8日）基隆七堵親子館舉辦父親節的創意禮物「我的冠軍爸爸」，這是一個特別為父親節而設計的創意手作活動， 邀請了兒少政策推廣大使楊寶楨參與活動 ，透過爸爸的手印，與孩子共創ㄧ幅屬於自己的畫像。

在這個八月的盛夏，除了期待的暑期假日，我們也迎來一年一度的父親節，這是一個專屬於爸爸的節日。這個活動不僅讓親子共同體驗創作的樂趣，還教導了一些合作、分享和表達情感的技巧，有助於孩子們建立良好的人際關係，活動中媽媽和孩子們學習如何與爸爸一起互動，分享和表達情感。

父親節是感謝父親的日子。親子館提供了一個溫馨快樂的環境，讓大家共同體驗手作的樂趣，創造美好的回憶。活動增進了親子互動，也培養了孩子們的創意思維和動手能力。孩子們使用安全的顏料，將顏料塗滿爸爸的手掌，然後蓋印於畫布上，接著貼上五官，完成獨一無二的藝術品。

兒少處長林麗蟬表示，父親對孩子的價值觀和行為模式有很大影響，這個活動讓孩子們感受到父親的重要，是一個很好的機會讓孩子表達對父親的感謝和喜愛。親子館提供一個充滿溫馨歡樂的環境，帶動知性與感性的節慶氛圍活動，挑戰創意手作禮物體驗，親子陪伴中有助於建立強而有力的親子關係，歡迎大家來參加基隆各親子館友善的育樂活動。