美國情報曝光！　伊朗5日將對以色列「發動大規模空襲」

▲伊朗今年4月13日對以色列發動空襲 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國媒體消息指出，為了報復黎巴嫩真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）、哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遭襲身亡，伊朗預計在5日對以色列發動攻擊，規模恐比4月13日的空襲更大。

根據Axios報導，美國、以色列知情官員透露，伊朗預計在5日對以色列發動攻擊，主要是針對舒庫爾和哈尼雅遭暗殺進行報復，攻擊方式可能與今年4月13日的空襲相同，但規模可能更大，且這次涉及黎巴嫩真主黨，加上中東地區民眾反以色列情緒漸烈，恐讓地區局勢進一步升級。

與此同時，美國中央司令部司令庫里拉上將（Michael Kurilla）於3日抵達中東，預計訪問約旦和以色列。知情人士透露，雖然此行在局勢升級前就已擬定，但庫里拉將藉由這次訪問，動員與4月13日防衛以色列相同的國際和地區聯盟。

知情人士指出，約旦在伊朗4月13日的空襲發揮了重要作用，攔截了進入其領土並飛往以色列的伊朗無人機，並允許美國和以色列的戰鬥機使用其空域攔截伊朗無人機。

美國和以色列官員表示，他們不確定伊朗和黎巴嫩真主黨是否會進行合作攻擊或分開行動，雙方應該都還在內部調整階段。

五角大樓和美國中央司令部（CENTCOM）尚未立即回應置評請求。

►開戰近了！ 美籲公民「盡快離開黎巴嫩」：搭任何能搭上的航班

►美國五角大廈「披薩指數」暴增！ 暗示恐有大事發生

►加薩官員：以色列空襲校園 至少17人喪命