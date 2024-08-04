美國五角大廈「披薩指數」暴增！　暗示恐有大事發生

▲美國華盛頓特區的「披薩指數」近日異常增加。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約州一名州議員近日在社群網站發文指出，華盛頓特區的「披薩指數」異常增加，暗示美國政府機構，如五角大廈的工作量和加班情況大幅增加，暗示可能即將有大事發生。

紐約州州議員蓋勒（Ben Geller）分享數張截圖表示，有一家鄰近五角大廈的披薩店，顧客量明顯增加，且附近一間酒吧生意卻大幅下降，暗示著五角大廈的工作量和加班情況大幅增加，可能即將有大事發生，這篇貼文已吸引超過81萬人觀看。

????Pizza meter is off the charts and the “bars” in DC are empty near the Pentagon. Brace yourselves. pic.twitter.com/C6q5lLSroX — RealBenGeller (@RealBenGeller) August 3, 2024

「披薩指數」（Pizza Meter）這個詞源於1990年代初，透過追蹤外送披薩的數量，來評估政府部門的加班狀況，藉此判斷是否有潛在的衝突即將發生。

美國軍方活動的風向指標被認為是白宮、五角大廈等，而這個理論在過去或許成功預測了一些重大事件，如美國入侵巴拿馬和波斯灣戰爭。

這種理論認為，當可能出現重大危機時，這些政府機關裡的員工數量會比平時更多，因為他們需要應對情況並策劃行動，而在他們被困在辦公室工作時，會叫外送披薩來填飽肚子和提振士氣。

西班牙《阿斯報》（Diario AS）今年4月也曾報導過披薩指數；當時伊朗對以色列發動攻擊，白宮、五角大廈附近披薩店的訂單數量就出現異常增加。

雖然披薩和伊朗攻擊以色列看似無關，但正如蝴蝶效應理論所述，一個事件可能會引發意想不到的後果。