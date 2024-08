美國五角大廈「披薩指數」暴增！　暗示恐有大事發生

▲美國華盛頓特區的「披薩指數」近日異常增加。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

美國紐約州一名州議員近日在社群網站發文指出,華盛頓特區的「披薩指數」異常增加,暗示美國政府機構,如五角大廈的工作量和加班情況大幅增加,暗示可能即將有大事發生。

紐約州州議員蓋勒(Ben Geller)分享數張截圖表示,有一家鄰近五角大廈的披薩店,顧客量明顯增加,且附近一間酒吧生意卻大幅下降,暗示著五角大廈的工作量和加班情況大幅增加,可能即將有大事發生,這篇貼文已吸引超過81萬人觀看。

????Pizza meter is off the charts and the “bars” in DC are empty near the Pentagon. Brace yourselves. pic.twitter.com/C6q5lLSroX