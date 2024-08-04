伊朗：哈瑪斯領袖遭以色列「短程拋射體」擊斃

▲哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）。（圖／路透）



文／中央社德黑蘭3日綜合外電報導

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）3日表示，以色列從哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑蘭下榻的住所外發射一枚「短程拋射體」，將他擊斃。

法新社報導，革命衛隊發布聲明表示：「這次恐怖行動從住宿區外發射一枚載有約7公斤彈頭的短程拋射體（short-range projectile），引起強烈爆炸。」

革命衛隊還說，以色列的這次攻擊「得到美國支持」。

哈尼雅7月31日遇襲身亡，當時他正在德黑蘭（Tehran）參加伊朗新總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）宣誓就職典禮。

伊朗和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）已誓言報復。革命衛隊重申堅替哈尼雅復仇，並表示以色列將在「適當的時間、地點和方式，受到嚴厲的懲罰」。

以色列拒絕對哈尼雅之死發表評論。

以色列稍早於7月30日對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部的真主黨（Hezbollah）據點發動攻擊。

這次打擊行動擊斃了黎巴嫩武裝團體真主黨的一名高階指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。以色列指控真主黨上週末對戈蘭高地（Golan Heights）發動致命的火箭彈攻擊。